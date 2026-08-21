Hip Hop Kemp na poslední chvíli zrušil letošní ročník


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Pořadatelé zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít 21. srpna v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na sociálních sítích to mimo jiné zdůvodnili tím, že program neoslovil dost lidí. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.

Dvoudenní program měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách. „Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali.

Dvoudenní vstupenka na akci se prodávala za 3500 korun, jednodenní za 1900 korun. Informace o případném vracení peněz za vstupné organizátoři neupřesnili.

Hip hop slaví půl století existence. Styl ze slumu v Bronxu ovládl kulturní svět
DJ Kool Herc

Kvůli festivalu se chystala posílit služby policie, na místě měl být i antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým, východočeští policisté zjistili množství zejména drogových deliktů.

Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a byl dlouhodobě považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník byl v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.

Výběr redakce

Piety připomenou 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

Piety připomenou 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

před 27 mminutami
Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky

Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky

před 34 mminutami
Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem

Ukrajina zasáhla rafinerii v hloubi Ruska. Moskva hranici s Moldavskem

10:01Aktualizovánopřed 41 mminutami
USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ

USA ruší futuristický dronový prapor a vrací se k „základům“, píše WSJ

před 1 hhodinou
FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament

FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament

03:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Most Šmejkalka na D1 uzavře na dvě víkendové noci zatěžovací zkouška

Most Šmejkalka na D1 uzavře na dvě víkendové noci zatěžovací zkouška

před 3 hhodinami
Na jihu Moravy byly po bouřkách tisíce domácností bez proudu

Na jihu Moravy byly po bouřkách tisíce domácností bez proudu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Kyjev čelil jednomu z nejhorších ruských útoků za poslední měsíce

Kyjev čelil jednomu z nejhorších ruských útoků za poslední měsíce

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Hip Hop Kemp na poslední chvíli zrušil letošní ročník

Pořadatelé zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít 21. srpna v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na sociálních sítích to mimo jiné zdůvodnili tím, že program neoslovil dost lidí. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.
před 20 mminutami

Suvenýr je zhmotnělý okamžik, ty ukradené lidi i vrací, říká religionista

Magnetky na lednici, pohlednice, trička s nápisy, mušle nebo nejrůznější figurky. Potřeba přivézt si suvenýr není otázka moderní doby, říká religionista Martin Pehal.
před 17 hhodinami

Hopkins vydává debutové album. Chtěl být víc hudebníkem než hercem

Anthony Hopkins je známým hercem a méně známým skladatelem. Na svou druhou uměleckou stránku nyní upozorňuje debutovým albem. Nazval ho Life Is A Dream – život je sen. Vychází 21. srpna.
před 20 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Na jednu noc, Chica Checa či Tom a Jerry

Romantický snímek Na jednu noc se odehrává ve Spojených státech, kde je nemanželský sex protizákonný a nesezdaní se mohou sblížit pouze jediný den v roce. Těm, kteří v kině preferují spíše strach a hrůzu, je určeno pokračování série Insidious, tentokrát s podtitulem Jsou mezi námi. Nejmenší diváky osloví Tom a Jerry: Kouzelný kompas. Do hry na kočku a na myš se připletou oživlé čínské mýty a bájné příšery. Francouzsko-německé drama Malá sestra vypráví příběh pařížské studentky z muslimské rodiny, která řeší svoji sexuální identitu. Mezi vlastní identitou a rodinnými kořeny stojí i Lukáš, ve světě drag queen známý pod uměleckým jménem Chica Checa. Stejně se jmenuje film Šimona Holého s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích.
včera v 09:14

Druhý den rozpočtových jednání ministrů se Schillerovou skončil

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve středu pokračovala v jednáních se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Po úterních schůzkách se sedmi ministry jednala s dalšími šéfy resortů. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že rozpočtový schodek by měl být výrazně nižší než 400 miliard korun.
19. 8. 2026Aktualizováno19. 8. 2026

Proč budoucího filozofa vyloučili ze studií? Našel se sloh septimána Klímy

Filozof a spisovatel Ladislav Klíma se již stal dostatečně známým pojmem. Vycházejí jeho spisy, je studován, byl zhudebněn, a přesto se v jeho životě nachází bílá místa. Jedno bylo nasvíceno díky knize České úlohy, kterou k vydání připravil Matěj Klíma. Přibližuje, za jakých okolností budoucího myslitele vyloučili coby studenta ze všech rakouských škol.
19. 8. 2026

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti

Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) celovečerní dokument režisérky Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září.
19. 8. 2026Aktualizováno19. 8. 2026

Energie od publika stojí za všechna ocenění, říká osmdesátník Prokop

Michal Prokop oslavil v srpnu na festivalu Krásný ztráty ve středočeských Všeticích osmdesáté narozeniny. Jeho hudební kariéra čítá s přestávkami šest dekád a je spojená především se skupinou Framus Five. Prokop se za ní krátce ohlédl i jako host Událostí, komentářů. „Snažím se bilancovat důstojně, a pokud možno ne sentimentálně,“ říká.
19. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

před 15 hhodinami
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

před 17 hhodinami
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026