Část poslanců chce na boj se závislostmi peníze navíc, Stanjura je proti

Ministr financí má mimo jiné pochybnosti, jestli by stát v příštím roce miliardu na prevenci závislostí dovedl smysluplně utratit. Letos na to má v rozpočtu 300 milionů. Podle Stanjury by šlo o suverénně nejvyšší položku ve státním rozpočtu, která by se tak dramaticky z roku na rok zvýšila. První vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale věří, že miliarda jako taková umí být efektivně využita na prevenci.

Stanjuru čeká poslední složité jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Bude muset vyřešit ještě jeden spor – desítka poslanců napříč koaličními stranami požaduje, aby vláda poslala na boj se závislostmi navíc 673 milionů korun. „Chybí peníze na to ,A', na tu prevenci, která reálně stojí čtyřikrát méně než řešení jejích následků, pokud chybí, tak to je to podstatné, proč jsme to navrhli,“ vysvětluje poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Martina Ochodnická.

„Já to nepodporuji, protože je to meziroční zvýšení z 300 milionů na takřka jednu miliardu. To zvýšení mi přijde příliš vysoké, budu to říkat i těm kolegům v koalici, kteří to navrhli,“ říká Stanjura.

Rakušan záměr přidat stovky milionů na boj se závislostmi naopak podporuje. „Za mě říkám, ten návrh logiku má, jsou za tím i naši někteří poslanci. (…) Prevence jako taková je důležitá,“ míní.

Šéf lidovců Marek Výborný, jehož dva straničtí kolegové návrh také spolupodepsali, nechává vyjednávání na poslancích.„Myslím, že prostor teď před třetím čtením tady skutečně je, takže věřím, že předkladatelé pozměňovacího návrhu budou o tom s kolegou Stanjurou skutečně hovořit,“ říká.

Jako kompromis nabízí skupina koaličních poslanců skromnější variantu – růst výdajů o 350 milionů. Že by vůbec neuspěli, si nepřipouští. „Bude to pro mě smutná zpráva o tom, jak vládneme,“ říká o případném neúspěchu Ochodnická, která se ještě nerozhodla, zda by rozpočet podpořila, pokud by na boj proti závislostem neprošla ani koruna navíc.