ŽIVĚ: Stanjura fixluje s čísly, prohlásil Babiš o rozpočtu

Poslanci na středeční schůzi v úvodním kole řeší návrh státního rozpočtu na příští rok. Budou schvalovat jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a schodek. Ten má podle vládního návrhu příští rok činit 241 miliard korun, což je o 41 miliard méně, než má mít ten letošní upravený. Rozpočet není možné zamítnout, lze ho pouze vrátit vládě k přepracování. To chce udělat opoziční ANO a i donedávna vládní Piráti.

„Žijeme v době mediální propagandy této nejhorší vlády. Jsem tu proto, abych mluvil k lidem, poslanci neposlouchají. Je to díkybohu snad poslední rozpočet této vlády, která nastoupila a nesplnila žádné sliby, zradila voliče,“ zkritizoval hned v úvodu jednání současný kabinet šéf opozičního ANO Andrej Babiš.

Vláda s loňskou změnou programového prohlášení podle něj „škrtla to málo, co tam bylo pro lidi“, navíc prý cíle v dokumentu ani nevyhodnocuje a tají tvorbu rozpočtu, čímž prý kabinet „ignoruje zákon“. Zároveň vládu obvinil, že Česko obrovsky zadlužuje, a ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), že „fixluje s čísly“. Kabinet prý Česko ekonomicky vrátil o řadu let nazpět. Kritický projev nakonec trval přibližně hodinu.

Návrh: Vyšší příjmy i výdaje

Rozpočet následně uvedl právě Stanjura, přičemž citoval ze srpnové makroekonomické prognózy svého resortu. Řekl, že původní návrh rozpočtu měl priorit pět, kvůli nedávným povodním přibyla šestá.

Letošní rozpočet sněmovna původně schválila se schodkem 252 miliard. V říjnu ho však kvůli škodám ze zářijových povodní navýšila o třicet miliard.

Plánované příjmy na příští rok se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 miliard. Příjmy představují 2,086 bilionu a výdaje 2,327 bilionu korun. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard. Za hlavní prioritu rozpočtu označila vláda konsolidaci veřejných rozpočtů, posílení investic nebo odstranění následků nedávných povodní.