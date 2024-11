Výtky k rozpočtu jsou řešitelné, míní Stanjura. Schillerová ho označila za „neopravitelný“

Stanjura odmítl sdělit, jakými argumenty bude hájit rozpočet na schůzce s hlavou státu, které se má účastnit také předseda vlády. „Nemyslím si, že je slušné do médií říkat, co budu tlumočit prezidentovi,“ uvedl s tím, že doufá, že schůzka s prezidentem proběhne po dokončení třetího čtení a že se s prezidentem bude moci pobavit o případných pozměňovacích návrzích. Na možnost, že by prezident návrh rozpočtu vetoval, je podle ministra financí koalice připravená.

Schillerová uvedla, že hnutí ANO nebude ve třetím čtení rozpočet jinak zdržovat, jelikož podle ní „je lepší špatný rozpočet než žádný rozpočet“. Připomněla, že obě čtení ve sněmovně probíhala věcně, a očekává, že i třetí čtení bude standardní. „Nikdy jsme rozpočet nezdržovali nad rámec normální věcné debaty,“ dodala.

Výtky bývalých ministrů financí

K návrhu rozpočtu mají výtky i někteří bývalí ministři financí. Bývalý ministr Ivan Pilný v pořadu 90‘ ČT24 řekl, že by takový návrh rozpočtu, jako je ten současný, nepodpořil ani nesestavoval. Vadí mu především to, že se rozpočet podle něj nesestavoval transparentně.

V roce 2017, kdy byl v čele resortu financí on, se prý postupovalo jinak. „Po každém jednání s ministry byl nějaký výstup a řeklo se, co se udělá. Ne tak, že to přišlo o půlnoci v září do sněmovny,“ popsal. „Nebylo také možné, aby v rozpočtu byly příjmy, které nejsou podpořené legislativou,“ dodal.