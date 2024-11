Pavel se příští týden rozhodne, zda podepíše rozpočet na rok 2025

Prezident Petr Pavel se během příštího týdne rozhodne, jestli podepíše návrh státního rozpočtu na rok 2025. Nejprve ho chce ale probrat s vládou, a to především jeho transparentnost. Podle hlavního ekonomického poradce prezidenta Davida Marka jsou totiž v rozpočtu sporné položky zhruba za čtyřicet miliard korun. Pokud je kabinet nevysvětlí, Marek doporučí Pavlovi návrh vetovat. Vláda kritiku odmítá.

Rozpočet je podle premiéra Petra Fialy (ODS) sestavený odpovědně. „Je navíc neskutečně prorůstový, rekordní, co se týká investic,“ podotkl v Otázkách Václava Moravce s tím, že by bylo neodpovědné s rozpočtem hazardovat. Prezidenta považuje za odpovědného člověka a politika.

Schodek 241 miliard

O rozpočtu by měli jednat ve středu poslanci. Počítá se schodkem 241 miliard korun. Základní parametry schválila sněmovna na konci října a už je nemůže měnit. Schválený deficit se má proti novelizovanému rozpočtu na letošní rok snížit o 41 miliard.

„Uznávám, že tam je jedna věc, kterou je potřeba dořešit, a to jsou obnovitelné zdroje,“ poznamenal Fiala. „Buď to legislativně upravíme, nebo bychom to museli v průběhu roku doplatit,“ dodal.

Markovo doporučení rozpočet nepodepsat přivítala předsedkyně opozičních poslanců ANO Alena Schillerová. „Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu porušuje základní principy veřejného rozpočtování, jako je úplnost, pravdivost a věrohodnost, a podle nezávislých ekonomů může dokonce poškodit vnímání Česka na finančních trzích, tak by takový krok byl jednoznačně namístě,“ sdělila.