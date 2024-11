Sněmovní výbor doporučil schválit rozpočet na příští rok

Zvýšení platů soudců podpořili členové výboru

Objem peněz na platy soudců se měl podle vládního návrhu zvýšit téměř o čtrnáct procent. Z vyjádření zástupce resortu spravedlnosti vyplynulo, že například platy zaměstnanců soudů by se měly navýšit o dalších 5,1 procenta.

Návrh podpořili všichni přítomní členové výboru. „Připadá nám správné, že pokud v návrhu rozpočtu bylo zejména pro soudce a státní zástupce původně navýšení o 14 procent, pokud se to redukuje, tak ať ty peníze jdou na platy ostatních zaměstnanců soudů a justice,“ řekl místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS).

„Podpořili jsme to (přesun peněz) proto, protože tato vláda si bezostyšně dala do rozpočtu skoro čtrnáct procent na platy – nezapomínejme – i na platy politiků a soudců a částečně menší částku tam dala na státní zástupce. V tuto chvíli se ta částka jeví evidentně nadhodnocená,“ prohlásila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Poukázala na to, že platy úředníků v justici jsou podhodnocené, a je proto namístě je zvýšit i nad rámec toho, co půjde plošně do celé státní správy. Nevyloučila, že někdo ze soudců se může opět obrátit na Ústavní soud.