Příjmy jsou nereálné, kritizuje opozice rozpočet. Koalice ho má za rozumný

Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) v této souvislosti podotkl, že není nic neobvyklého, když nejsou všechny koaliční strany spokojeny a nespokojenost vládních ministrů je přirozená. „Rozpočet by byl velmi špatný, pokud by byly všechny strany uspokojeny, zvláště v situaci, kdy máme stamiliardové deficity,“ míní s tím, že debata bude pokračovat.

Poukázal také na to, že Česko má dva odborné orgány, které určují, zda je rozpočet stanoven racionálně. Jedním je Výbor pro rozpočtové prognózy, který podle něj jednoznačně schválil stranu výdajů i stranu příjmů. Národní rozpočtová rada podle něj zpochybnila v největším riziku, které zcela jistě nenastane, čtyřicet miliard korun. „Když to převedu na nižší částky, tak v objemu dvaceti tisíc korun se bavíme o 400 korunách, to je problém, který se dá řešit. Z hlediska celkového rozpočtu je to bouře ve sklenici vody.“

Balaštíková: V každé kapitole chybí peníze

Balaštíková zmínila, že ANO má problém s rozpočtem jako celkem. „Nedovedu si představit, že by stejný rozpočet předložila Alena Schillerová anebo Andrej Babiš. To by nás současná koalice, která tehdy byla opozicí, opravdu rozcupovala,“ podotkla s tím, že ví, jak tehdy debaty o rozpočtu probíhaly. To, že podle ní vláda nerespektuje Národní rozpočtovou radu, „je věc druhá“.

„Jestliže už si na začátku říkáme, že jsou tam nadhodnocené příjmy, upozorňuje na to i Národní rozpočtová řada a že tam chybí peníze na výdaje, se kterými se musí počítat, tak máme pocit, že to je reálný rozpočet? Já určitě ne,“ podotkla Balaštíková s tím, že už nyní v prvním kole debat je jasné, že téměř v každé kapitole chybí peníze a není jasné, kde se vezmou.

Podobně se vyjádřil i Fiala z SPD, podle něhož není problémem schodek, ale to, že čísla v příjmech a výdajích jsou nereálná. „Prostě je to poskládáno tak, aby to vyšlo. Jestli schodek bude teď 250 nebo 230 miliard, není až tak podstatné. Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby byl co nejmenší,“ podotkl.