Stanjura při sestavování rozpočtu selhal, zdůraznil Kalousek

Rozhodnutí odejít z TOP 09 v Kalouskovi uzrálo už před časem, ale přistoupil k němu až po volbách, aby někoho nepoškodil. „Naše názory na některá, pro mě zásadní témata se do té míry rozešly, že mně přišlo fér, aby strana nebyla mými postoji zatěžována. A abych i já nebyl spojován s jejími postoji. To se prostě stává, že se lidé názorově rozejdou,“ okomentoval svůj krok.

Vláda ale schodek ospravedlňuje rekordně vysokými investičními výdaji. „Investiční výdaje jsou samozřejmě v pořádku, ale pokud si na všechny z nich musíte půjčit, tak to v pořádku není,“ konstatoval Kalousek.

Na Stanjurovo prohlášení, že schodek je v porovnání se sousedními zeměmi zdaleka nejlepší, reagoval Kalousek slovy. „Porovnáte-li to se schodkem v Maďarsku nebo na Slovensku, tak ano, ale tady jde o trendy. A trend je v našem případě děsivý. Vládě budiž chvála za to, že se jí konsolidačním balíčkem podařilo to, že se problém nezhoršuje, protože by se zhoršit mohl, ale nezlepšuje se. Je zakonzervovaný.“

Stanovisko Národní rozpočtové rady je nemilosrdné

Stanjura podle Kalouska při sestavování státního rozpočtu na příští rok profesně selhal. „Můžeme mít různé názory na výši deficitu, ale nemůžeme mít různé názory na to, jestli položky v deficitu mají být reálné, úplné, pravdivé. Protože když nejsou pravdivé, a stanovisko Národní rozpočtové rady je nemilosrdné, tak to skutečně poškozuje každého občana v České republice,“ zdůraznil.