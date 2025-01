ŽIVĚ: Novela o růstu platů ústavních činitelů je nepřijatelná, kritizoval Babiš

Sněmovna by ve středu měla schvalovat novelu s růstem platů ústavních činitelů pro letošek o téměř sedm procent. Mimořádnou schůzi k závěrečnému kolu projednávání vládní předlohy nechal svolat koaliční tábor. Schůze začala opoziční kritikou. Jako první vystoupil předseda ANO Andrej Babiš, který označil vládní předlohu za nepřijatelnou a nemravnou. Pokud ve středu poslanci nestihnou o její podobě hlasovat, schůze by pokračovala v pátek.

„Pětileté zmrazení by poskytlo dostatečný čas na oddělení platů politiků od soudců a na vytvoření udržitelného a spravedlivého systému odměňování politiků, který by reflektoval reálný ekonomický vývoj,“ řekl Babiš. Diskutovat by se podle něj mělo také o různých příplatcích a náhradách. Babiš míní, že politici by měli mít jeden plat, ze kterého by si hradili všechno sami.

Obdobně jako při minulých schůzích předseda ANO využil svého přednostního řečnického práva také ke kritice nynější vlády a premiéra Petra Fialy (ODS). Kabinet vinil například z odpovědnosti za vyšší inflaci a ceny elektřiny a plynu. Zmínil také očekávané dalším zdražení energií v případě zavedení emisních povolenek.