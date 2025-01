Opozice předvede obstrukční kolečko, ale projde to, říká k hádkám o platy expert

Pokud by prošel koaliční návrh na růst platů ústavních činitelů o téměř sedm procent, soudcům by platy reálně klesly, míní prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Přesto by výpočet výdělků politiků od těch soudcovských neodděloval. Jiní hosté ve vysílání ČT24 naopak o této možnosti hovořili. Politický analytik Lukáš Jelínek se například domnívá, že některý z návrhů navzdory „povinnému obstrukčnímu kolečku“ opozice nakonec projde.

„Problémem je už čas, kdy je to projednáváno, protože my od 2. ledna máme nové platové výměry, které odpovídají ústavnímu nálezu z jara minulého roku a které nepočítají s navrhovanou vládní úpravou. To znamená, že (pokud tento návrh projde – pozn. red.) by se jednalo nejen o zmrazení, ale de facto od února o snížení platů soudců,“ upozornil Vávra, který tak celou věc považuje za „velký ústavně-právní problém“.

Míní, že platy ústavních činitelů musí kopírovat růst či naopak pokles platů ostatních zaměstnanců v národním hospodářství, přičemž se stanovují „nějakým koeficientem“. Princip tak považuje za solidární. „A aby nedocházelo k těmto přemetům, tak ve většině států Evropy se politici vlastních platů nedotýkají, nechávají fungovat automat. To, že naše politická reprezentace po dvacet let do toho automatu neustále zasahuje, vede k tomu, že tyto platy jsou rozkolísané. A logicky potom vzbuzují emoce,“ nabídl svůj úhel pohledu šéf Soudcovské unie.

U soudců podle něj nicméně nyní není vzhledem k loňskému usnesení Ústavního soudu žádný „nedostatek právní úpravy“, který by znemožňoval jim platy vyplácet. „Nechci mluvit za všechny, ale je evidentní, že právní situace, do které jsme se dostali – už jen proto, že celé měsíce od nálezu Ústavního soudu se politická reprezentace nesnažila věc legislativně řešit – je velmi problematická. Takže bych se skoro až divil, kdyby někdo (ze soudců) tu žalobu (v případě, že vládní návrh projde) nepodal,“ varoval Vávra.

Platy politiků a soudců by od sebe nicméně neodděloval, protože to, že jsou platy všech ústavních činitelů upraveny v jednom zákoně, považuje za správné bez ohledu na to, zda jde o ústavní činitele volené nebo jmenované. Do druhé skupiny spadají právě soudci či státní zástupci. „Norma byla vypracována velmi dobře. Rozpojení bude znamenat jen to, že platy politiků bude ještě víc pod politickým tlakem nebo hrami – a vedle toho se ty soudcovské můžou pohybovat nějak jinak, což by dělalo další problémy. To my nechceme,“ ujistil Vávra.

Platový oříšek

Politický analytik Lukáš Jelínek si myslí, že vláda má šanci navýšení platů politiků, soudců a státních zástupců „protlačit“ do konce ledna nejen sněmovnou, ale i Senátem tak, jak kabinet chce. A to i proto, že v dolní komoře mají koaliční strany většinu a v té horní by podle něj „nemusel odpor být tak velký“. „Navíc je zájem všech ústavních činitelů, aby dostávali v tomto roce svůj plat podle nějakých pravidel. Takže myslím, že opozice předvede jakési povinné obstrukční kolečko, protože jde o téma, které voliče zajímá a dá se použít v kampani, ale myslím, že nakonec některý z těch návrhů projde,“ konstatuje analytik.

Zmrazení platů politiků na dalších pět let, což navrhují opoziční zákonodárci, by podle něj pouze znamenalo odklad problému a „ukázku neschopnosti se na platový oříšek podívat poctivě“. Doplnil, že vše už mohla řešit předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). „Politici si to přehazují jako horký brambor a situaci vždycky řeší až na poslední chvíli nějak provizorně,“ nechal se slyšet Jelínek s tím, že za provizorium považuje jak aktuální vládní návrh, tak ten opoziční. Jako nepopulistické by bral, pokud by politici vše řešili v jednom balíku a včas.

„Pokud by někdo skutečně chtěl řádně a poctivě tu věc řešit, tak zaprvé začne uvažovat o tom, jak oddělit platy zástupců moci výkonné a zákonodárné na straně jedné, a moci soudní na straně druhé. Dále je podle mě třeba zajistit, aby platy politiků nebyly navázané jen na průměrnou mzdu ve společnosti, ale aby byly navázány buď na mediánovou nebo minimální mzdu. Zkrátka aby to bylo mnohem reálnější,“ nastínil svou představu analytik s tím, že s reálností dle něj souvisí i „utlumení dynamiky růstu platů ústavních činitelů“.