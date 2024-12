Pavel je připraven podepsat změnu v platech soudců a zákonodárců

Platy představitelů státní moci Poslanecká sněmovna projednávala během posledního jednacího dne roku 2024. V roce 2025 bude naopak jedním z prvních bodů. „Předpokládám, že bychom s nimi pokračovali 15. ledna,“ zmínil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Pokud návrh projde třetím čtením, tak se posune z dolní komory do té horní. Ta by se jím měla zabývat na schůzi 28. ledna. „My tam máme jediný časový strop a to je 31. leden. Jinak se dostáváme do značně nekomfortní situace,“ přiblížil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Mělo to být schváleno do konce roku 2024, takhle se to nestihlo a už to působí určité problémy a chaos. Pokud by se to nestihlo do konce ledna 2025, tak se ten chaos ještě prohloubí,“ upozornil ústavní právník Ondřej Preuss.