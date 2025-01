Nacher a Skopeček se přeli o růst platů politiků

ČT24

, kap

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Jan Skopeček (ODS) a Patrik Nacher (ANO) (zdroj: ČT24)

Byl bych pro to, aby se platy politiků zmrazily na jeden rok, uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher. Podle něj by to donutilo poslance nastavit automat na vlastní platy, který by byl napojen na nezpochybnitelnou veličinu. Zmrazení by podle místopředsedy klubu ODS Jana Skopečka problém nevyřešilo. Jen bychom jej oddálili a prohloubili, oponoval v pořadu Události, komentáře.

Sněmovna možná nastaví maximální možný meziroční růst platů politiků – a to nejvýš na pět procent. Návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přijal sněmovní rozpočtový výbor. Opoziční ANO a SPD stále s růstem platů politiků nesouhlasí. „V době, kdy se ekonomicky nedaří, by nebylo korektní navyšovat platy politikům,“ myslí si poslanec Jan Volný (ANO). Prosadit jejich zmrazení do konce roku 2029 se ale podle postojů výboru prosadit nepodaří. Inflace v prosinci v Česku meziročně zrychlila na tři procenta. Ceny se tak zvýšily nejvýrazněji od konce předminulého roku. Za celý loňský rok pak bylo průměrné tempo zdražování 2,4 procenta. To je nejméně za šest let. Česká národní banka tak zřejmě bude moci být podle viceguvernérky Evy Zamrazilové zase o něco méně přísná.

Nastavení automatu Moderátor debaty Událostí, komentářů Daniel Takáč upozornil, že diskuze o platech politiků se vrací na českou politickou scénu již dvacet let. „Tato věc by se vracet nemusela, kdybychom si v minulosti nezamrazovali platy. Když se nedařilo ekonomicky, bylo hloupé, abychom si zvyšovali platy,“ vysvětlil Skopeček. Původní návrh ministerstva práce na nynější zvýšení byl skoro čtrnáct procent. „Na to koalice ihned reagovala s adekvátním návrhem, který odpovídá růstu průměrných mezd,“ doplnil poslanec ODS. Debaty o platech politiků se často stáčejí k tomu, jak je dlouhodobě udržovat, aniž by o nich museli poslanci stále rozhodovat. Obvyklou odpovědí je nastavení automatu navázaného na určitý ekonomický ukazatel. Proč tedy takové řešení již nějaká vláda neprosadila? „Otázka, proč se tento problém nevyřešil za naší vlády, mi připadá nefér. Kdybych byl koaličním poslancem, samozřejmě vám na ni odpovím, ale v roli opozičního poslance bych spíše očekával, že budete tuto otázku pokládat poslancům čtyřkoalice,“ ohradil se Nacher.