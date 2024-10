ŽIVĚ: Poslanci mají na programu podporu lidí zasažených povodněmi

Mimořádnou podporu pro lidi, které letos zasáhly povodně, by měli poslanci projednat ve stavu legislativní nouze. Ten umožňuje schválení návrhu zákona v jeden den. Vládní předloha zejména prodlužuje výplatu ošetřovného pro rodiče dětí do deseti let na dobu uzavření škol. Zaplaveným domácnostem v hmotné nouzi by pak úřady práce mohly hradit náhradní bydlení, a to podle potřeby do konce příštího roku.

Novela o soudních přísedících je vůbec prvním návrhem zákona, který Pavel od nástupu do prezidentského úřadu vrátil sněmovně k novému posouzení. Předlohu vetoval se zdůvodněním, že zrušení laických přísedících v tak velkém rozsahu měl předcházet důkladnější rozbor. Kabinet argumentuje snižováním byrokracie, očekává navíc asi osmimilionovou roční úsporu. Předpokládá se, že dolní komora Pavlovo veto koaliční většinou přehlasuje.

Poslanci by mohli hlasovat také o podobě novely o sledování ochranných limitů pro doplatky částečně hrazených léků. Senát navrhl doplnění předlohy o mírnější pravidla pro slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a o nový postup rozhodování o úhradách vakcín pro preventivní nepovinná očkování ze zdravotního pojištění.