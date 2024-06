ŽIVĚ: Poslanci projednají prodlužování dočasné ochrany Ukrajincům

Poslanci by se měli nejprve zabývat předlohami ve druhém čtení, v němž mohou uplatňovat pozměňovací návrhy. Patří k nim novela, která zakotví pravidla pro sociálně-zdravotní služby. Sociální výbor ji chce doplnit o zrušení horní hranice ceny za pobyt v soukromých domovech seniorů či zařízeních, která nebudou v základní síti sociálních služeb. Opozice s tím nesouhlasí.

Další novela zákona zvaného lex Ukrajina předpokládá, že by se do budoucna nemusel každoročně měnit kvůli prodloužení dočasné ochrany válečným uprchlíkům z této země. Ochrana by se prodlužovala automaticky podle rozhodnutí na úrovni Evropské unie. Ekonomicky soběstační Ukrajinci by podle předlohy navíc mohli získat v Česku zvláštní dlouhodobý pobyt.