Za výrobu drog čeká 21 lidí soud. Z ciziny měli dovézt metráky léků a chemie

Státní zástupce poslal před soud 21 lidí, které obžaloval z výroby a prodeje drog. Suroviny měli dovážet z Ukrajiny a ze Španělska. Podle policie šlo o stovky kilogramů léků a chemikálií. Některým obviněným hrozí až dvanáct let vězení. Českou televizi o posunu v případu informoval žalobce Jakub Kubias z Krajského státního zastupitelství v Plzni.
„Ke Krajskému soudu v Plzni byla podána obžaloba na 21 obviněných pro drogovou trestnou činnost,“ potvrdil Kubias. Doplnil, že součástí organizované skupiny je pouze pět z nich.
Podle závěru kriminalistů z letošního května dovezli cizinci z Ukrajiny přes 115 kilogramů červeného fosforu. Z klíčové suroviny by bylo možné vyrobit přes 350 kilogramů pervitinu. Policie tehdy navrhla obžalovat 22 lidí – dvacet Čechů a dva cizince. Podle Kubiase ale bylo následně stíhání jedné osoby zastaveno. Nepodařilo se prokázat, že by věděla, co převážela nebo k jakým účelům může být červený fosfor použit.
„Další obviněný Čech měl dovážet ze Španělska prekurzory,“ uvedla v květnu mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. V jeho dodávce celníci na francouzských hranicích zajistili 460 kilogramů léku s pseudoefedrinem. Červený fosfor i pseudoefedrin jsou základní suroviny k výrobě pervitinu.
Organizátor vše řídil z hotelového pokoje
Organizátor skupiny dle vyšetřovatelů bydlel v plzeňském hotelu, odkud obchodování řídil. „V hotelovém apartmánu podle detektivů prekurzory skladoval, vydával je výrobcům pervitinu, vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům,“ přiblížila Šmoldasová.
Při domovních prohlídkách kriminalisté kromě 1,3 kilogramu pervitinu a tří kilogramů červeného fosforu zajistili i zbraně nebo nelegální laboratoře. „Zajistili také jód, MDMA, ketamin, fentanylové náplasti, GBL a anabolika, šest nelegálních laboratoří k výrobě drog, dvě zbraně, více jak tisíc nábojů různé ráže, přes půl milionu korun v hotovosti a dvě motorová vozidla,“ vyjmenovala mluvčí protidrogové centrály. Kriminalisté zajistili také „deblistrovačku“, což je podle Šmoldasové stroj, který dokáže vyloupat až 7500 takzvaných blistrů za hodinu.
Nejmladšímu obviněnému je podle policie 25 let, nejstaršímu 65 let. Pět z nich bylo podle Šmoldasové ve výkonu trestu kvůli předchozí trestné činnosti.