Transparency International píše, že jí Komise potvrdila Babišův střet zájmů

Ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri) napsalo protikorupční organizaci Transparency International (TI) v reakci na její květnový podnět, že český premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a jím přijatá opatření ho dostatečně neřeší. Babiš, který v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, to označil za nesmysl. Řekl, že udělal víc, než musel. EK v září kvůli jeho potenciálnímu střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla Komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ cituje TI vyjádření šéfky DG Agri Elisabeth Wernerové.
Organizace upřesňuje, že dopis od DG Agri obdržela 14. září 2026. Prodlevu před publikací informace vysvětluje tím, že byl dopis označen jako „sensitive“ (citlivý), což jí znemožňovalo zveřejnění informace bez souhlasu EK. „Souhlas s uveřejněním obsahu, nikoliv samotného dopisu, jsme obdrželi 5. října 2026 a nyní publikujeme znění dopisu,“ píše TI ve středu 14. října.
Podle šéfa TI Davida Kotory dala Komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů.
Premiér trvá na tom, že tak učinil. „Je to nesmysl, já jsem udělal mnohem víc, než jsem udělat musel. Pokud bych se řídil podle pravidel pro střet zájmů u evropských komisařů, stačilo by mi střet zájmů nahlásit a odejít za dveře,“ prohlásil Babiš.
Doplnil, že se definitivně zbavil firmy, kterou třicet let budoval. „Nikdy se mi nevrátí a nemám z ní ani žádný profit. Teď se něco řeší na úrovni našich úředníků a úředníků Komise, vyměňují si nějaké dopisy. Ale já to neřeším, protože to je celé absolutní nesmysl,“ uzavřel.
DG Agri podle protikorupční organizace v dopise také upozornila, že EK přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy Unie „včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav“. Hodlá rovněž dál sledovat, zda jsou současné systémy řízení a kontroly v Česku nastaveny a fungují tak, aby provádění společné zemědělské politiky v Česku neovlivnil žádný střet zájmů.
Transparency International svůj podnět kvůli otázce Babišova střetu zájmů adresovala vedle DG Agri i Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).
Minulý měsíc Komise kvůli nedostatečnému řešení možného střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V dopise určeném českým úřadům současně poukázala i na to, že potenciálními příjemci fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle EK k dispozici informace o jeho portfoliu.
Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.