Soud potrestal exnáměstka hejtmana Unucku za manipulace podmínkou a pokutou


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (zvolený za ODS) dostal v pondělí u Krajského soudu v Ostravě tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Soud přijal dohodu o vině a trestu, kterou Unucka uzavřel s evropským veřejným žalobcem v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Soud mu uložil i peněžitý trest 2,5 milionu korun. Rozsudek je pravomocný, nikdo se neodvolal.

Unucka z deseti obžalovaných dostal nejpřísnější trest, včetně zákazu přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek po dobu pěti let. „Navrhoval jsem jej s ohledem na to, že jako náměstek hejtmana byl veřejným činitelem. Navíc z trestné činnosti měl majetkový prospěch,“ uvedl Vít Koupil z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje.

Podle soudu přijal úplatky ve výši nejméně šest set tisíc korun. „Je mi líto, co jsem udělal. Omlouvám se společnosti a všem, kterých se to dotklo,“ řekl Unucka po skončení hlavního líčení. Vzápětí za korektní přístup poděkoval policii, žalobci i soudu.

Policie v kauze obvinila původně třináct lidí. U tří ale bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno už dříve. Museli ale zaplatit každý padesát tisíc korun na podporu obětí trestných činů.

Exnáměstek Unucka uzavřel dohodu se žalobcem v kauze manipulace zakázek
Jakub Unucka na snímku v roce 2016

U zbývajících deseti soud schválil dohodu o vině a trestu. Ty spočívají v uložení podmíněných trestů a pokut od 150 tisíc po 2,5 milionu korun. Jejich výše vychází ze způsobené škody a majetkových poměrů jednotlivých obviněných. Navíc také nesmí přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek.

Soudkyně Natálie Tognerová uvedla, že soud měl dostatek důkazů potřebných k prokázání viny. „Obvinění se přiznali. Uzavřené dohody nejsou v rozporu se zájmem na spravedlivém potrestání,“ uvedla s tím, že právní kvalifikace je zákonná. Stejně tak jako uložené tresty.

Celková výše peněžitých trestů dohodnutých se všemi obviněnými činí 311 tisíc eur (v přepočtu asi 7,5 milionu korun). Škoda je tak přibližně desetkrát nižší než peněžité tresty v souhrnu. „Je to odraz zásady, že trestná činnost se nesmí vyplácet,“ doplnil Koupil.

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Ilustrační snímek

Úplatky a předem vybraní uchazeči

Případ se týká zakázek na marketingové služby malého rozsahu, které v roce 2020 zadávalo Moravskoslezské energetické centrum (MEC). Zahrnuje i zakázky krajské správy silnic na čištění silnic. Vše v hodnotě několika milionů korun.

MEC je příspěvková organizace, která poskytuje Moravskoslezskému kraji odborné poradenství v energetice a rozvoji chytrého regionu. Vyšetřovatelé tvrdí, že se u zakázek MEC zvýhodňovali předem vybraní uchazeči, kteří za to dávali úplatky. Část zakázek byla financována z Evropské unie. Škoda, která vznikla, se pohybuje okolo 700 tisíc korun.

Šestapadesátiletý Unucka, který pozastavil své členství v ODS, byl od roku 2016 náměstkem tří moravskoslezských hejtmanů zvolených za hnutí ANO. V gesci měl nejprve chytrý region a dopravu, následně průmysl, energetiku a chytrý region. Na post rezignoval v souvislosti se snahou o získání krajské dotace pro sebe a manželku. Od roku 2010 do roku 2017 byl také místostarostou Klimkovic na Ostravsku.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Unucka z ODS rezignuje a nebude kandidovat
Končící náměstek Jakub Unucka (vlevo), současný hejtman Josef Bělica (ANO) a další náměstek Lukáš Curylo (KDU-ČSL)

EPPO je nezávislá veřejná prokuratura Evropské unie. Je odpovědná za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.

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