Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu pitné vody. Úpravny jedou na plný výkon


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vedra, silné bouřky a pak zase teplo – proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem dva a půl tisíce. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně.

„Čím je tepleji, tím je kvalita té jímané vody podstatně horší. Když máme horko, tak protéká řekou méně, a když tam protéká méně, tak veškeré množství škodlivin se tam zahušťuje,“ vysvětluje hydrogeolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského Zbyněk Hrkal.

Kvalitu vody z centrálních vodovodů ve svém domově mohou lidé ve většině měst a obcí sledovat na webu. „Přenášíme informace, které máme z laboratorního informačního systému, na podklady geografických map,“ sdělil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos. Kvalitu a spotřebu sledují v dispečinku, který patří k nejmodernějším v Evropě.

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Kvalitu vody neovlivňuje jen zdroj a úpravna, ale i stav potrubí, které vede až k baterii. Hygienici radí, aby lidé po návratu z dovolené nechali odtéct vodu z kohoutku, dokud nebude zcela studená. To samé doporučují po ukončení odstávky, teplou vodu je dobré nechat téct alespoň dvě minuty.

Během léta jsou vyšší nároky nejen na pitnou vodu, ale i na čistírny. V Česku se vyčistí až 97 procent odpadních vod, v Evropě to je 92 procent.

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