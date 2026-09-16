Policie po zásahu v Nymburce i jinde v Česku zadržela pět lidí, všechny propustila

Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Nymburce a na dalších místech zadržela pět lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek, informoval státní zástupce Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Pavel Raček.
NCOZ v úterý na základě soudních příkazů prováděla na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor a pozemků.
Podle VSZ, které případ dozoruje, úkony souvisejí s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle paragrafu 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
Policisté v úterý po celý den zasahovali mimo jiné na nymburské radnici. Ta ve středu ráno podle mluvčí města Marty Svobodové funguje bez omezení. Policisté podle ní opustili budovu úřadu v úterý večer. „Nemám avízo, že by se měli vracet,“ řekla.