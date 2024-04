Odbory chtějí víc peněz pro státní zaměstnance. Přidání by podle Jurečky nemělo být plošné

Odbory požadují navýšení výdělků státním zaměstnancům, a to ještě do konce letošního roku. Velké části vláda peníze na letošní výplaty o dvě procenta snížila, například úředníkům nebo lidem v kulturní sféře. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) kabinet o navýšení jedná, dodává ale, že preferuje spíš adresné přidání, nikoli plošné.

Na Úřadu práce je místopředseda podnikového výboru odborové organizace František Gawel zaměstnaný už skoro třicet let. Výdělky se tam naposledy plošně zvýšily v roce 2022, a to o deset procent. „Moc lidí to tady neláká, teď došlo i k omezení benefitů,“ řekl s tím, že úředníci často žertují, že ráno vyřídí dávky klientům a odpoledne sobě.

Práci ani přesto Gawel měnit nechce, vyšší ohodnocení by ale ocenil. „Určitě bych se přikláněl tak k patnácti procentům, a to vzhledem k inflaci, která byla, aby to aspoň trochu vyrovnalo ten pokles reálné mzdy,“ komentoval.

Odbory vyzývají vládu, aby s nimi o platech začala jednat. Jaký růst budou žádat, ale před schůzkou komentovat nechtějí. Loni byl ve veřejné sféře průměrný plat přes 47 tisíc korun hrubého.