Rakušan chce zvýšit platy policistů, hasičů a dozorců od října o deset procent. Bude o tom jednat v koalici

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by chtěl prosadit zvýšení platů policistů, hasičů či pracovníků vězeňské služby – konkrétně by to mohlo být od října, a to o deset procent. Záměr potvrdil České televizi. Chce tak zatraktivnit práci v bezpečnostních sborech, nabrat nové lidi a zpomalit odchody těch zkušených. Podporu zatím dojednanou nemá, koaliční partneři ale o návrhu mluvit chtějí.

Rakušan odůvodňuje svůj záměr tím, že inflace je velká a policisté, hasiči, celý integrovaný záchranný systém si to zaslouží. ČT spočítala, že zvýšení platů policistů a hasičů o desetinu od října by letos vyšlo na víc než miliardu korun. V celém příštím roce by to pak bylo zhruba 4,5 miliardy.



Rakušan poprvé slíbil říjnový růst základních platů policistů o deset procent na pondělní debatě s lidmi v Karviné. A to poté, co si mu jeden z členů vězeňské služby postěžoval na svůj plat a na to, že musí pracovat tam, kde mu nařídí stát. „Mě každoročně posíláte na dva měsíce pryč od mého děcka za 34 tisíc čistého.“

Ministr na to reagoval, že minulý rok se přidávalo deset procent do tarifů a že „v letošním roce od podzimu chceme přidat dalších deset procent, a to jak policistům, tak i vězeňské službě“. Po setkání v Karviné ale připustil, že zatím nemá zajištěné potřebné peníze. „Určitě se budeme bavit o výdajové stránce rozpočtu, budeme se bavit i o případných tarifových změnách.“

Blažkovi i Vildumetzové se plán líbí



Plán se líbí i ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS), pod kterého spadá například vězeňská služba. „Nám roste trestná činnost zejména v násilné části. To znamená, já bych s tím samozřejmě souhlasil, protože policie, vězeňská služba i hasičská služba je pro chod společnosti nutná.“

První místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek iniciativu zvýšit platy hasičům, policistům i záchranným složkám považuje za bezesporu správný krok. „Jako lidovci ho podporujeme.“ Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob upozornil, že to vyžaduje koaliční diskusi.



Koalice by měla pro prosazení návrhu podporu i od sněmovní opozice. „Určitě bychom to podpořili, my za to pana ministra vnitra neustále kritizujeme. Pravdou je, že pan ministr vždycky něco řekne a pak je to úplně jinak,“ uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Česká vláda letos ponechala platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních sborů zmrazené. Hlavním důvodem byly škrty ve výdajích státního rozpočtu.

Jak to vypadá s platy státních zaměstnanců

Pro velkou část státních zaměstnanců vláda objem peněz na letošní platy o dvě procenta snížila – ať už úředníkům, nepedagogickým pracovníkům, nebo lidem v kulturní sféře. Jedinou velkou skupinou, která letos celkově dostane přidáno, jsou učitelé. U nich by to v průměru mělo být na odměnách o dva a půl tisíce měsíčně víc než loni.

Právě díky tomu – a také kvůli naplánovanému poklesu počtu zaměstnanců placených státem o víc než jedenáct tisíc – má letos průměrný plat ve státní sféře vzrůst. Zatímco loni to bylo necelých 43 tisíc hrubého, letos to má být zhruba 44 tisíc. V součtu má jít na platy státních zaměstnanců tento rok podobná částka jako loni, tedy přibližně 266 miliard korun.