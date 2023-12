Vláda zmrazí platy vojáků i navzdory navýšení výdajů na obranu

Vláda v příštím roce zmrazí platy vojáků. České televizi to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle ní je dobře, že se povedlo zařídit, aby se jim platy nesnižovaly, přestože musí snížit objem platů občanských zaměstnanců ministerstva. Celkový rozpočet resortu přitom v příštím roce vzroste o pětatřicet procent a dosáhne rekordních víc než 151 miliard korun. Vláda z této částky pošle na platy 21,5 miliardy.

Právě zmrazení platů policistů či hasičů je jedním z důležitých důvodů, proč vládní koalice zmrazí i platy vojáků. A to přesto, že na rozdíl od ministerstva vnitra nemusela armáda v rozpočtu na příští rok škrtat. Naopak, obranný rozpočet vzroste víc než o třetinu, tedy o 40 miliard více než letos.

„Plat není úplně většinou hlavní motivace, ale je to jedna z důležitých součástí, o kterých samozřejmě informujeme,“ prohlásil praporčík Zdeněk Paul, který pracuje v pražském rekrutačním středisku. Budoucí plat podle něj srovnávají třeba i s policisty nebo hasiči. „Na webu Doarmády.cz máme přímo platovou kalkulačku, kde si dokáží vypočítat přibližný plat, který je čeká.“

Celkově výdaje na armádní platy mají v příštím roce vzrůst o půl miliardy korun – důvodem je plán kabinetu nabrat víc než tisícovku nových vojáků. Příjmy jednotlivých příslušníků armády se ale podstatně liší podle jejich hodnosti. Nastupující svobodník pobírá a bude pobírat i příští rok měsíční tarifní plat přes 30 tisíc hrubého. Rotnému náleží měsíčně necelých 39 tisíc hrubého. Nejvyšší tarifní plat má armádní generál – téměř 144 tisíc. K těmto základním tarifním platům dostávají vojáci i hodnostní či výkonnostní příplatky a odměny. Průměrný plat vojáka z povolání letos dosáhne částky 44 982 korun. V příštím roce to má být jen nepatrně víc. Tento růst je daný například posunem vojáků do vyšších hodností.

„Já jsem ráda, že jsem uhájila, že se vojákům nebudou platy snižovat. Máme dohodu s ministerstvem financí, že nám budou ty finanční prostředky ponechány pro to, abychom mohli plnit rekrutační cíle,“ uvedla Černochová. Většina jiných resortů musela snižovat objem peněz na platy o dvě procenta, což se ale bude týkat i občanských zaměstnanců ministerstva obrany.

Podle sněmovní opozice by část vyššího rozpočtu resortu měla jít i na platy vojáků. „Víme, jaká je velká inflace a jak narůstají energie. Já osobně bych si přál, aby platy vojáků rostly,“ prohlásil exministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). „Je to ostuda, je to pokrytectví, prostě Armáda České republiky plní skvěle své úkoly,“ komentoval člen sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích (SPD).

Výdaje na investice do nového vojenského vybavení chce naopak ministerstvo obrany zvýšit o více než 33 miliard. Peníze pošle třeba na nová bojová vozidla pěchoty, na objednané houfnice nebo na nové vrtulníky.