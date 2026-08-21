Most Šmejkalka na D1 uzavře na dvě víkendové noci zatěžovací zkouška

Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu potrvá od 22:00 do 6:00 a ze soboty na neděli od 20:00 do 08:00, informoval v tiskové zprávě Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Objízdná trasa pro osobní auta a nákladní vozidla do dvanácti tun, která je dlouhá třináct kilometrů, povede od exitu 21 po silnici I/3 do Benešova a dále po silnici II/110 přes Soběhrdy a Kozmice zpět na dálnici D1 u exitu 34 Ostředek. Pro kamiony nad dvanáct tun je objízdná trasa delší. Povede mezi exity 21 Mirošovice a 90 Humpolec.
Na most při zkoušce najede osm plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. „Pro most to znamená, že musí v jeden okamžik unést statickou zátěž 256 tun na jedné polovině své konstrukce,“ popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Silničáři zvolili noční termín kvůli omezení dopadů na hustý denní provoz a stabilnějším teplotám. „Potřebujeme, aby beton byl v klidu, bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data,“ dodal mluvčí.
Zkouška má ověřit, zda se most pod zatížením chová v souladu s teoretickými modely. Přístroje budou měřit, o kolik milimetrů se most pod zatížením prohne. „Současně monitorujeme teplotu, abychom byli schopni odlišit průhyb daný zatížením od změn vyvolaných teplotou,“ vysvětlil vedoucí projektu za společnost Strabag stavby Jan Gramblička.
Pokud most obstojí, mohla by v září začít jeho přestavba ve směru na Brno
Pokud most při zatěžovací zkoušce obstojí, chce ŘSD v noci z 5. na 6. září převést provoz na dokončenou část Šmejkalky ve směru na Prahu a zahájit přestavbu poloviny mostu ve směru na Brno. Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá příští rok.
Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.
Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.