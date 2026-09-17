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V pražském Motole čekali rodiče pětiletého Jindřicha, který onemocněl leukémií, s napětím na výsledek – zda jsou pro něj vhodnými dárci oni nebo jejich starší desetiletý syn. Výsledek byl pro ně zklamáním, stejně jako výsledek předchozí chemoterapie. Přímo v rodině se dárce kostní dřeně nenašel. Zároveň už je nyní jasné, že bez pomoci cizích lidí se neuzdraví. Podle lékařů je klíčové co nejrychleji najít vhodného kandidáta v registrech. Na chlapcovu podporu i ve prospěch dalších pacientů spustili tento týden nábor v pražském IKEMu. Noví lidé se hlásili do registru například také v Karlových Varech či v Ostrově. Akce pokračuje podle stránky kostnidren.cz v září i na dalších místech republiky.