Jinou možnost naše vláda neměla, říká k roztržce Vystrčil. Přestaňme už mentorovat Slováky, oponuje Vondráček

„Vzhledem k chování pana premiéra Fica nebylo vyhnutí,“ říká k postoji české vlády vůči slovenskému kabinetu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Domnívá se, že kabinet nemohl legitimizovat výroky a chování slovenského premiéra Roberta Fica. Věří však, že se nadstandardní vztahy obou zemí budou nadále rozvíjet. „Přestaňme už mentorovat Slováky, přestaňme si říkat, co je pro ně dobré nebo ne,“ reagoval předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO). Obě vlády si prý měly neshody vyříkat, uvedl v Událostech, komentářích.

Roztržku v česko-slovenských vztazích vyvolal zejména odlišný postoj Prahy a Bratislavy k podpoře Ukrajiny. Zatímco Česko napadenou zemi podporuje i vojensky, Slovensko poskytovat materiál z armádních zásob nehodlá a ministr zahraničí Juraj Blanár se sešel s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. I proto premiér Fiala po středečním jednání vlády oznámil, že se česko-slovenské mezivládní konzultace v příštích týdnech či měsících neuskuteční, jeho kabinet to nepovažuje za vhodné.

„Mrzí mě to, je to škoda, ale jinou možnost naše vláda neměla,“ myslí si o kroku kabinetu stranického kolegy Petra Fialy Vystrčil. Poukázal na setkání premiérů zemí Visegrádské čtyřky z konce února, kdy bylo podle něj evidentní, že dvojice Fiala–Tusk a Fico–Orbán mají jiné názory.

„Bylo jasné, v čem se liší, a pokud následně pan premiér Fico povolí nebo schválí svému ministrovi zahraničních věcí, aby se setkal se Sergejem Lavrovem (…), tak tím neumožní neudělat české vládě nic jiného, než přerušit jednání a na vládní úrovni ta jednání pohřbít,“ říká Vystrčil. Fico je podle něj tak zkušeným politikem, že věděl, co dělá.

Předseda Senátu má za to, že krok Fica byla promyšlená akce. „Nemohla jinak skončit, pokud bychom si měli zachovat svoji hodnotovou orientaci a čest,“ pokračoval.

Vondráček by ocenil vzájemné zasedání

„Když máte v rodině nějaké neshody, tak si to máte vyříkat, a ne si to vzkazovat přes média,“ reagoval na vládní krok Vondráček. Vztah obou zemí se prý nemá rozdělovat zahraničně-politickými otázkami. Ocenil by, kdyby se uskutečnilo společné zasedání mezi oběma stranami s cílem si věc vysvětlit.

Předseda Senátu naopak zdůraznil, že kvůli důležitosti československých vztahů není možné legitimizovat fungování premiéra Fica. „Je hrozně důležité si říct, že Fico není Slovensko, my bychom měli komunikovat se Slovenskem na všech možných úrovních,“ zdůrazňuje. Nabízí se kupříkladu možnost bavit se se slovenskými opozičními politiky, pokud bude slovenská vláda zastávat své současné názory v otázkách zahraniční politiky, míní. „Bohužel, na jiné úrovni – na té mezivládní – to nyní není možné.“