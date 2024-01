Fiala označil Pavlův projev za povzbuzující, Okamura za snahu vyvinit vládu z jejích chyb

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil novoroční projev prezidenta republiky Petra Pavla jako vyvážený, realistický a povzbuzující. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na sociální síti X poděkoval za jasný a vyvážený projev. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poukázala na to, že prezident v projevu nikoho neurazil a nepoklonkoval Rusku. Podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury šlo o projev na podporu Fialovy vlády a snahu vládu vyvinit z jejích chyb.

Prezident Pavel svým projevem místo aby spojoval, tak rozdělil společnost, kdy kritiky vlády označil za populisty a extremisty, míní Okamura. „Projev pana prezidenta byl projev na podporu Fialovy vlády a snahou vyvinit vládu, s jejíž podporou pan prezident kandidoval, za její chyby a lhaní,“ řekl Okamura. Důvodem nízké podpory vlády je podle Okamury to, že vláda lže a dělá špatné kroky. Prezident je za to podle něj spoluzodpovědný, protože podepisuje její zákony.

Politology v Pavlově novoročním projevu překvapil důraz na téma zavedení eura v Česku. „Slýchali jsme od mnoha politiků jenom samé negativní výroky o euru a velká část české společnosti má k euru nedůvěru. Nestojíme před rozhodnutím, že zítra přijmeme euro, ale před rozhodnutím, že bychom měli vstoupit do EMU 2, tedy do jakéhosi předpokoje eura, a to je klíčová věc, pro kterou prezident může udělat hodně,“ domnívá se například politolog Daniel Kroupa z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.