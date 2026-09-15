Babiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

VideoBabiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Prezident Petr Pavel jednal v pondělí na Hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řešili mimo jiné zahraniční politiku. Státníci se naposledy sešli na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Fakt, že se prezident s premiérem znovu sešli, hodnotí exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) jako „Babišovo ustoupení z agresivního postoje vůči hlavě státu“. Lipavský se domnívá, že si premiér po červencovém summitu NATO v Ankaře vyhodnotil, že mu vyhrocený vztah s prezidentem nepřináší výsledek, který od toho očekával. Důsledkem je pondělní setkání. „Proběhl dialog, což si myslím, že je dobře a domnívám se, že by měla v další fázi přijít plnohodnotná schůzka nejvyšších ústavních činitelů tak, abychom se konečně rok po volbách dostali k tomu, že se obnoví základní komunikace mezi nejvyššími ústavními činiteli,“ dodal Lipavský v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.

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