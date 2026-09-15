Babiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

Prezident Petr Pavel jednal v pondělí na Hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řešili mimo jiné zahraniční politiku. Státníci se naposledy sešli na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Fakt, že se prezident s premiérem znovu sešli, hodnotí exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) jako „Babišovo ustoupení z agresivního postoje vůči hlavě státu“. Lipavský se domnívá, že si premiér po červencovém summitu NATO v Ankaře vyhodnotil, že mu vyhrocený vztah s prezidentem nepřináší výsledek, který od toho očekával. Důsledkem je pondělní setkání. „Proběhl dialog, což si myslím, že je dobře a domnívám se, že by měla v další fázi přijít plnohodnotná schůzka nejvyšších ústavních činitelů tak, abychom se konečně rok po volbách dostali k tomu, že se obnoví základní komunikace mezi nejvyššími ústavními činiteli,“ dodal Lipavský v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
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VideoBabiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský
Prezident Petr Pavel jednal v pondělí na Hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řešili mimo jiné zahraniční politiku. Státníci se naposledy sešli na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Fakt, že se prezident s premiérem znovu sešli, hodnotí exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) jako „Babišovo ustoupení z agresivního postoje vůči hlavě státu“. Lipavský se domnívá, že si premiér po červencovém summitu NATO v Ankaře vyhodnotil, že mu vyhrocený vztah s prezidentem nepřináší výsledek, který od toho očekával. Důsledkem je pondělní setkání. „Proběhl dialog, což si myslím, že je dobře a domnívám se, že by měla v další fázi přijít plnohodnotná schůzka nejvyšších ústavních činitelů tak, abychom se konečně rok po volbách dostali k tomu, že se obnoví základní komunikace mezi nejvyššími ústavními činiteli,“ dodal Lipavský v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Reportéři+ popsali, jak firmy využívají náhradního plnění
Stát usiluje o podporu osob se zdravotním postižením dlouhodobě – větší firmy musejí takové lidi přímo zaměstnat, nebo je podpořit přes takzvané náhradní plnění, například odběrem zboží, které vyrobili. Některé společnosti to ale zneužívají.
Pavel a Babiš se na Hradě shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky
Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) podle Hradu shodli na důležitosti koordinace zahraniční politiky a potřebě sdílení informací a výstupů z jednání, zejména od ministerstva zahraničních věcí. Během asi hodinové schůzky měli podle Babiše probrat také situaci ve světě či rozpočet na příští rok. Premiér, který označil jednání za velmi konkrétní, uvedl, že se s Pavlem znovu setká na plánovaném jednání Bezpečnostní rady státu.
Kauza pardubického magistrátu míří k soudu. Exšéf odboru a firma čelí obžalobě
Po čtyřech letech vyšetřování padla obžaloba v korupční kauze na dopravním odboru pardubického magistrátu. Před soud půjde bývalý vedoucí Vladimír Bakajsa a další tři lidé – obžalobě čelí taky jedna firma. Podle detektivů pět let ovlivňovali stovky menších zakázek. Škoda přesáhla 24 milionů korun. Termín projednání obžaloby soud ještě neurčil.
Klíčníci vyzvedli české korunovační klenoty
Ve svatovítské katedrále se v pondělí odpoledne po roce znovu sešlo sedm klíčníků, kteří otevřeli dveře Korunní komory a vyzvedli z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První čtyři dny si je budou moci prohlédnout školáci, od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
Vláda schválila přísnější pravidla prodeje kratomu
Ministři schválili novelu o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Prodej přes internet se zakáže, zpřísní se také pravidla pro specializované obchody i požadavky na bezpečnost produktů, uvedl na síti X ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Proti zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh.
Lázeňský dům v Luhačovicích může opět přijímat nové klienty. Hygienici zrušili zákaz
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) v pondělí zrušila svůj zákaz lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty kvůli epidemii gastroenteritidy. Hygienici tam od července evidovali přes 170 případů onemocnění, minulý týden proto zařízení dočasně zakázali přijímat klienty, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Opatření mělo platit od úterý 15. září. Nyní však mimořádné opatření zrušili.
Pacient má právo nahrát si vyšetření. Měl by se ale řídit pravidly
Pacienti si mohou za určitých podmínek nahrávat vyšetření u lékaře, a to i bez jeho souhlasu. Podle Martina Šolce z katedry zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy je pořízení záznamu legální zejména tehdy, pokud slouží k ochraně práv pacienta a může být později využito například při stížnosti nebo jako důkaz u soudu. Při zveřejňování nahrávky, například na sociálních sítích, musí být pacient ale výrazně opatrnější.
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