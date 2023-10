Izraelská armáda s tanky pronikla na okraj Pásma Gazy. Likviduje teroristy a hledá rukojmí

Obyvatelé Gazy míří na jih, tvrdí armáda

Spekulace o brzkém zahájení pozemní operace v Pásmu Gazy vyvolala časně ráno informace, že izraelská armáda vyzvala civilisty na severu Gazy, aby se během 24 hodin přesunuli do jižní části pásma, které je ale jako celek zablokované a nedá se z něj odejít. To kritizovala řada humanitárních organizací, OSN i někteří zahraniční politici. Evakuace by se totiž měla týkat asi milionu lidí. Hamás požádal lidi, aby zůstali na místě - údajně nekteré dokonce vrací zpět.

Izrael svůj požadavek, aby se Palestinci obývající severní část Pásma Gazy během 24 hodin přesunuli na jih, myslel vážně ze dvou typů důvodů — taktických a strategických, poznamenal Borek. „Strategickým důvodem je, že Izrael čelí fanatickému nepříteli, který dokonce má kult mučednictví, tudíž je nutné, aby mu byl zasazen tvrdý úder,“ vysvětlil.

„Zároveň Izrael nemůže vykazovat stejný přístup vedení bojů, jako vykazují jeho protivníci z Hamásu či palestinského Islámského džihádu včetně pohrdání osudem civilistů,“ řekl také Borek. Proto podle něj Izrael vítá perspektivu, při které severní část Pásma Gazy bude zbavena co největšího počtu civilistů. „Tím se snaží z asymetrického konfliktu učinit víceméně konflikt symetrický,“ dodal.

Podle mluvčího izraelské armády Hagariho Palestinci dbají varování a přesouvají se na jih. „Populace města Gaza se začala výrazně přesouvat na jih, aby se mohla bránit,“ sdělil Hagari na tiskové konferenci. Izraelská armáda zasáhla od začátku bojů tisíce cílů v Pásmu Gazy, uvedl také mluvčí.