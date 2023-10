Přesuňte přes milion Palestinců v Gaze na jih území, vyzvala podle OSN izraelská armáda

„OSN považuje za nemožné, aby se takový přesun uskutečnil bez ničivých humanitárních následků,“ uvedl v prohlášení mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphan Dujarric. „OSN důrazně apeluje na to, aby byl jakýkoli takový příkaz, pokud bude potvrzen, zrušen a zabránilo se tak tomu, co by mohlo již tak tragickou situaci změnit v katastrofální,“ připojil.

Dujarric uvedl, že příkaz izraelské armády se vztahuje také na všechny zaměstnance OSN a osoby ukryté v zařízeních organizace, včetně škol a zdravotnických zařízení.

Na Izrael v sobotu zaútočili teroristé z hnutí Hamás. Útoky si na izraelské straně podle poslední bilance vyžádaly více než 1 300 izraelských životů, v naprosté většině civilistů. Odvetné letecké útoky Izraele na Pásmo Gazy dosud o život připravily více než 1 500 Palestinců, včetně 500 dětí. Zraněno bylo přes 6 600 lidí. Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN přes 423 tisíc lidí.