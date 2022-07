Přísné podmínky od nákupu legální marihuany neodrazují. Uruguay je pionýrem nekonvenčních řešení, říká expert

Vobořil Uruguay navštívil v roce 2018. Podle něj už tehdy představitelé státní konopné agentury uváděli, že se podařilo přesunout téměř sedmdesát procent černého trhu do legálního. Na úpravu legislativy podle Vobořila zareagoval v zemi celý trh. „Cena šla dolů. Tím pádem to přestalo být tak zajímavé pro některé organizované kriminální skupiny,“ řekl s tím, že v oblasti se kvůli marihuaně unášelo i vraždilo.

Tamní úřady se podle Vobořila původně obávaly, že lidé nebudou legální cesty využívat kvůli přísné regulaci. „Člověk, který si to chce kupovat, se musí zaregistrovat. Musí mít biometrickou fotku. Když vchází do licencované lékárny, tak si kamera fotí jeho biometrické údaje, jeho obličej. Nesmí mít ani kapuci na hlavě,“ popsal. Dodal ale, že podle úřadů to lidi od nákupu neodradilo.

Výhodou takového nastavení podle Vobořila pro tamní policii je, že uživatelé jsou dobře identifikovatelní. „Ve chvíli, kdy to unikne na černý trh a třeba se to dostane nějakému mladistvému, tak o to je jednodušší, aby policie ty lidi dohledala,“ zdůvodnil.

Až čtyřicet gramů marihuany měsíčně

Volný prodej marihuany v lékárnách pod státním dozorem byl v Uruguayi zahájen 19. července roku 2017. Tamní vláda jej povolila už sedmnácti lékárnám. Obyvatelé starší osmnácti let si v nich mohou pořídit až čtyřicet gramů marihuany měsíčně na osobu pro volnou konzumaci.

Prvenství získala Uruguay už ale dříve. V roce 2013 schválila jako první země světa pěstování, užívání i prodej marihuany. „Změna vstoupila v platnost na konci roku 2013 a v letech 2014–2015 začal být zákon postupně implementován. Byli vybíráni pěstitelé konopí, začaly být registrovány takzvané konopné kluby,“ přiblížil ředitel pro výzkum ve Společnosti Podané ruce Viktor Mravčík. Tyto konopné kluby musí být registrované.

Následně pak byl zaveden právě i prodej v lékárnách. „V zásadě jsou v Uruguayi tři možnosti, jak konopí legálně získat: samopěstování, konopné kluby a prodej v lékárnách,“ dodal Mravčík. Vobořil přiblížil, že lékárny se nacházejí zejména v hlavním městě Montevideu. „Nejsou to typické lékárny, jsou zaměřené právě na konopí,“ podotkl.