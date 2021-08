Lékaři od loňska evidují efekty konopné léčby. Pomohla sedmdesáti procentům pacientů

Řadu pacientů s roztroušenou sklerózou trápí napětí svalů a ztuhlost nohou, která může přecházet do křečí. Pavel Žaloudek tento stav zažil několikrát, vždy v opakujících se intervalech. „Největší potíže mám u chůze u pravé dolní končetiny. Nejde o pocit bolesti, nepříjemné jsou ale stahy. Člověk ji má vlastně nahoru nepřirozeně přišpendlenou,“ popsal.

S nemocí se léčí 21 let. Jako jednomu z prvních mu na svalové problémy lékaři nasadili konopí ještě v experimentální fázi. Poslední dva roky ho dostává už běžně na předpis. Bere ho v kapslích. „Víceméně se potvrdilo, že to funguje. Od doby, co to mám předepsáno, jsem spokojený,“ svěřil se.

Efekt ukazují i plošná čísla. Lékový ústav je nasbíral z hlášení, která musejí povinně dodávat všichni specialisté předepisující konopí. „Pro nás bylo důležité, co hradíme. Protože stále je to nový způsob léčby. Data reálně odrážejí situaci, je pravdou, a to jsme říkali od začátku, že ne pro všechny pacienty je konopí vhodné,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zhruba čtvrtině pacientů chybí receptory citlivé na konopí

Podle klinických dat lékařů se u 70 procent léčených pacientů konopím zlepšil zdravotní stav, naopak zhoršil se u necelých tří procent. „Těch 70 procent bych ještě rozdělila, 40 až 50 procent bude mít efekt skvělý a část částečný,“ uvedla lékařka Všeobecné fakultní nemocnice Michaela Týblová.

Zbylí, asi čtvrtina pacientů, efekt léčby nijak nepocítili. „Jejich receptory pro tyto látky jsou méně citlivé, díky tomu efekt nebudou mít,“ přiblížila Týblová.