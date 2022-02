Na Putina platí jen tvrdost, padá nová železná opona, píše o vývoji na Ukrajině západoevropský tisk

Podle dalšího britského deníku The Daily Telegraph musí sankce bolet. „Aby Putin pochopil, že jeho jednání je nepřijatelné, musí sankce bolet – ale přesto už existují pochybnosti ohledně jejich účinnosti,“ píše deník a poukazuje na vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, podle něhož je Rusko na sankce zvyklé. „A v tom má pravdu. Německo zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, který ještě nebyl uveden do provozu, nadále však importuje energii z Ruska,“ poznamenal list.

Rakouský Der Standard navrhuje, aby se do mírových jednání zapojila bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. „Nyní záleží na jednotě Západu. Rusko disponuje devizovými rezervami a profituje z vysokých cen energií, zatímco Západ musí rozhodnout, jak daleko chce uprostřed krize životních nákladů zajít,“ píše britský The Guardian. Uvítal přitom německé rozhodnutí pozastavit certifikaci plynovodu Nord Stream 2 , zatímco jako vysloveně slabé označil britské sankce, které se týkají pěti bank a tří oligarchů.

Rakouský deník Der Standard navrhuje, aby se do rozhovorů mezi zainteresovanými stranami zapojila bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. „Možná by bylo smysluplné zapojit nezávislou, vysoce postavenou zprostředkovatelku, nade vší pochyby ušlechtilou a poctivou osobnost. Existuje jedna osoba, která je dobře přijímána v EU, v USA a osobně i u Putina, člověk s velkými zkušenostmi. Jmenuje se Angela Merkelová. Bývalá německá kancléřka si po 16 letech ve službě spolkové republice skutečně zaslouží klid a oddech. Ale možná je to moment ve světových dějinách, kdy by měla úkol, který stojí nade všemi ostatními zájmy. Merkelová by mohla jako zvláštní zmocněnkyně OSN vést mírová vyjednávání, i když se situace zdá být téměř beznadějná,“ napsal Der Standard.