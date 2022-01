NATO vysílá další lodě a letadla do východní Evropy, posílení tamní vojenské přítomnosti zvažují i USA

NATO v prohlášení uvedlo , že Dánsko vysílá do Baltského moře fregatu a chystá se přesunout do Litvy čtyři stíhačky F-16, aby podpořily dlouhodobou misi NATO na ochranu vzdušného prostoru regionu. Španělsko vysílá lodě a zvažuje také stíhací letouny do Bulharska, kam v dubnu zamíří i dva stroje F-35 od Nizozemska. Ochotu vyslat své jednotky do Rumunska pod společné vedení NATO vyjádřila Francie.

NYT: Biden zvažuje vyslání lodí, letadel i vojáků

Také americký prezident Joe Biden uvažuje o vyslání válečných lodí, letounů a až pěti tisíc vojáků do Pobaltí a dalších zemí na východě Evropy, napsal list The New York Times (NYT) s odkazem na nejmenované činitele Bidenovy administrativy. Vláda USA nicméně stále neuvažuje o tom, že by v případě vypuknutí konfliktu vyslala vlastní jednotky přímo na Ukrajinu.

Biden se svými poradci o víkendu projednával různé možnosti dalších kroků poté, co šéf Kremlu Vladimir Putin zesílil hrozby vůči Ukrajině a diplomatická jednání jej zjevně nepřiměla k přehodnocení postoje. Jedním z diskutovaných opatření by bylo vyslání tisíce až pěti tisíc vojáků do Pobaltí a zemí východní Evropy. V případě, že by se bezpečnostní situace později výrazně zhoršila, mohla by se americká přítomnost v oblasti poměrně rychle až zdesetinásobit.

Biden ve věci zřejmě rozhodne začátkem tohoto týdne. Posílení přítomnosti amerických vojsk ve východních zemích NATO je přitom přesně tím, čemu se Rusko snaží zabránit. Stažení vojáků západních zemí z východního křídla Severoatlantické aliance je jedním z Putinových požadavků, které v poslední době předložil členům NATO k vyjednávání.