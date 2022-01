Spojené státy se obávají nedostatku plynu v Evropě. Jednají o dodávkách z Kataru

USA se snaží zajistit dodávky i na jaře

Ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Brian Deese tento týden řekl, že USA pracují s partnery na zvýšení dodávek paliva do Evropy. „Zaměřujeme se na to, aby měla Evropa přístup k dostatku zemního plynu v zimě a aby se snížil tlak i na jaře. Znamená to, že jednáme se spojenci, zejména s těmi, kteří těží plyn, abychom zjistili další kapacity a způsob, jak plyn dopravit do regionu,“ uvedl ve čtvrtek Deese.

Přiznal, že USA v tomto směru nemají moc co nabídnout. „V exportu našeho zemního plynu jsme na maximu kapacity. Můžeme pracovat se spojenci a pokusit se najít způsob, jak zajistit produkt jiným způsobem (než z USA),“ dodal.