Jak čelit Putinovu pokusu o změnu světového řádu? Třeba nekupovat pár dní plyn, navrhují odborníci

Poslanec a místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO) se svěřil, že i přes řadu seminářů k tomuto tématu neví, kdo nakonec rozhoduje o tom, co je lživá zpráva. Syrovátka mu odvětil, že to není složité. Stačí zprávy ověřovat, čemuž se věnují mnohé instituce včetně té jeho. Ocenil, že Česko mimo jiné za tímto účelem zřídilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.

Sankce však podle diskutérů zdaleka nemohou být jedinou odpovědí. Tučkuteová zdůraznila nutnost držet si vůči Rusku tvrdou vojenskou převahu. „Chráníme východní hranici NATO a byli bychom první, kteří by utrpěli škody,“ řekla a dodala, že Litva od rozpoutání války na Ukrajině zvedá výdaje na obranu a zavádí brannou povinnost. „Lidé musí chápat, že musí sami bránit zem. A musí to umět,“ řekla.

„Například spousta ruských propagandistů má rodiny a peníze v Evropě,“ upozornil. Zmínil případ moderátora Vladimira Solovjova, který na obrazovce státní televize zastává nejtvrdší linii postupu proti Západu. „Jak je možné, že má byt v Nice?“ podivil se. Kdyby Západ tyto lidi vyhostil, zmrazil jejich majetek a zakázal jejich dětem studovat na západních školách, mělo by to podle něj na politiku Putinova režimu významný vliv.

Je také přesvědčená, že Západ by měl do Kremlu vyslat jasný vzkaz o odhodlání bránit v případě ruského útoku i země vně NATO. To s nadšením přivítala i gruzínská exministryně. Podle ní je třeba přestat s tanečky a přijmout Gruzii do Aliance i přes nevyřešené územní spory. „Zachová to NATO legitimitu a potvrdí to, že Aliance drží sliby,“ prohlásila Chidašeliová.

Je přesvědčená, že by to Gruzii zajistilo bezpečnost. „Nevěřím, že Rusko je připraveno bojovat s NATO,“ vysvětlila.

Cena plynu

Syrovátka apeloval na to, že Západ se musí znovu rozpomenout na teorie mezinárodních vztahů a základní poučku o důležitosti moci. Upozornil, že tu je možné vedle hrubé armádní síly hledat i v informačním, ekonomickém nebo energetickém prostoru.

Právě energetika bývá často zmiňovaná jako mocenská páka v rukou Ruska oplývajícího ropou a zemním plynem. Jenže Chidašeliová upozornila, že suroviny je nutné prodat, jinak jsou k ničemu. Navrhla proto překvapivý krok, totiž přestat na pár dní kupovat ruský plyn, a ukázat tak Kremlu, že on potřebuje své klienty víc, než oni jeho.