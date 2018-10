Rusko má zálusk na západní Balkán. Komplikuje zemím vstup do NATO a EU

Současná hlava Bosny a Hercegoviny je známá svou proruskou orientací a touhou po samostatnosti srbské části Bosny. Dodik svou náklonnost k Putinovi vyjádřil během neoficiální návštěvy Moskvy i veřejně: „Rád bych vám dal dárek. Je to odznak se srbskou vlajkou. Vypadá jako ta ruská, jenom je vzhůru nohama.“

„Potýkáme se s velkou mírou nepotismu, korupce a prorůstáním soukromého sektoru do statní správy. Díky tomu je pak velmi obtížné vytvořit pevnější vazby se západními demokraciemi.“

„Viděli jsme to v Černé Hoře a nyní k tomu dochází v Srbsku. Něco takového pomáhá Rusům získat s minimálními náklady co největší politický vliv,“ vysvětluje politický analytik Boško Jakšić.

O tom, že Balkán patří do zájmové sféry Ruska, nasvědčuje i obvinění černohorské vlády, že právě Moskva stála za pokusem o puč v roce 2016. Ten měl zmařit vstup Černé Hory do NATO .

Kreml jistě s napětím očekával i výsledek makedonského referenda o přejmenování země na Severní Makedonii . Cílem změny mělo být uspokojení Řecka, které dlouhodobě blokuje vstup bývalé jugoslávské republiky do NATO a Evropské unie. Kvůli nízké účasti jsou ale výsledky hlasování neplatné.

Rusko veškerá obvinění z vměšování do záležitostí balkánských zemí jednoznačně popírá. Deník The New York Times naopak informuje, že se bývalý člen ruské Dumy a současný majitel řeckého fotbalového týmu Ivan Savvidis snažil dohodu mezi Řeckem a Makedonií podkopat.

Washington tvrdí, že jeho odhalení doplněné o vypovězení dvou ruských diplomatů z Atén představuje alespoň malé vítězství v bitvě proti ruské dezinformační kampani v Evropě.