Putinova popularita na skluzavce. Prezident naštval Rusy pozdějším důchodem

„Není to spojeno s hodnocením jeho kurzu zahraniční politiky. Má to výhradně souvislost s reakcí na penzijní reformu,“ vysvětluje výsledky průzkumu ředitel Centra Levada Lev Gudkov. Putin podepsal a tím definitivně schválil zvýšení odchodu věku do důchodu o pět let 3. října.

Rusové vesměs vnímají důchodovou reformu jako nespravedlnost a mluví o krádeži. Už 90 let byla země zvyklá na neměnnou hranici odchodu do penze. Zvýšení proto vyvolalo velké protesty a odpor se projevil i v zářijových volbách gubernátorů i místních parlamentů, které vládní strana Jednotné Rusko v rozporu s tradicí posledních let stoprocentně neovládla.