Nová smlouva OSN zakazuje nukleární zbraně. Jaderné velmoci ji ale nepodporují

Jde kupříkladu o Austrálii nebo Japonsko, které spoléhají na americké spojenectví a ochranu. „Dokud existují jaderné zbraně, Austrálie se bude spoléhat na to, že americké nukleární síly odradí jaderný útok na nás,“ píše se v mailech na tamním ministerstvu zahraničí a obchodu.

Nejsou to ale pouze jaderné velmoci, jež s úmluvou nesouhlasí. Zatímco země jako USA, Rusko nebo Čína nechtějí přijít o strategickou výhodu, kterou vlastnictví nukleárních hlavic přináší, také další země, které samy těmito zbraněmi hromadného ničení nedisponují, smlouvu TPNW nevítají s vděkem.

Stejně jako Austrálie či Japonsko se k dohodě staví země NATO, včetně Česka. Členové Severoatlantické aliance se při přijímání TPNW zdrželi hlasování, jedinou výjimkou bylo Nizozemsko, které se otevřeně postavilo proti.

I Černínský palác upozorňuje na to, že připojení k dohodě by bylo v rozporu se závazky Česka v NATO. O podpisu či dokonce ratifikaci úmluvy proto vláda neuvažuje. „TPNW považujeme za nekompatibilní s platnou, téměř univerzální Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (NPT), která již 50 let představuje základní kámen jaderného odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a mírového využívání jaderné energie,“ komentuje mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

„TPNW na rozdíl od NPT nezbaví svět jediné jaderné hlavice, její platnost s sebou naopak nese hrozbu komplikací pro stávající režim NPT, včetně takzvaného zárukového systému, jenž zajistil pokles objemu jaderných arzenálů o 85 procent ve srovnání s vrcholem studené války,“ dodává Černínský palác.