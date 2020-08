Jak zabíjela atomová bomba. Radiace nebyla to nejhorší

„Klasické“ atomové bomby fungují na principu neřízeného štěpení jader těžkých prvků. To znamená, že když se neutrony nebo neutrální částice atomového jádra rozštěpí, některé zasáhnou jádra blízkých atomů a rozdělí je také –⁠ a ty potom pokračují v tom stejném. Každá další zasažená částice se znovu rozdělí a tak to jde stále dál. Celý tento proces probíhá nesmírně rychle, takže výsledkem je nekontrolovatelná a velice destruktivní řetězová reakce.

„Pokud by japonská města měla být zničena ve stejném rozsahu klasickým leteckým bombardováním, útok na Hirošimu by muselo provést 210 bombardérů B-29 naložených 10 tunami TNT a útok na Nagasaki 120 takových bombardérů,“ uvádí Vladimír Pitschmann.

Působení tlakové vlny u explozí bomb svržených na Japonsko bylo rozloženo do tří fází –⁠ na působení čela tlakové vlny, na působení zóny stlačení vzduchu dosahující délky až 300 metrů a konečně na působení zóny zředění vzduchu v důsledku vyrovnávání tlaku s tlakem atmosférickým. Navíc při výbuších docházelo ke vzniku vlny odražené ze země, která se dále zesilovala a šířila všemi směry. Rychlost šíření tlakové vlny dosahovala zpočátku 1600 metrů za sekundu, to znamená, že byla výrazně rychlejší než zvuk. Teprve později klesala na rychlost zvuku.

Podle výsledků vyšetřování se dá asi 20 až 30 procent smrtelných poranění v Hirošimě a Nagasaki připsat právě na vrub tomuto přímému světelnému záření výbuchů. Bylo tak silné, že způsobovalo popáleniny ještě ve vzdálenosti 4 kilometrů od epicentra výbuchu.

Žár ale v japonských městech zabíjel i jiným způsobem: Přibližně dalších 30 procent smrtelných poranění měly totiž na svědomí následně vzniklé požáry, které v Hirošimě přerostly do takzvané ohnivé bouře.

Radiace zabíjela přímo i dlouhodobě

Oba tyto druhy umírání byly běžné pro celou řadu válek a bombardování. V Hirošimě a Nagasaki ale poprvé v dějinách více zabíjela radiace a pak ještě radioaktivní znečištění.

V Japonsku smrt přinášelo záření gama – jeho smrtící dávka nad 400 rentgenů byla zjištěna do 1300 metrů od místa exploze. Samotná radiace ale způsobila přímo jen relativně malé škody na životech: přičítá se jí asi 10 procent všech úmrtí.

Radiace ale zabíjela dlouhodobě, a to kvůli kontaminaci. Při explozi totiž vzniklo obrovské množství radioaktivního prachu, který pronikl do půdy i vody a dlouhodobě tak na celé roky zamořil rozsáhlé plochy s urbanistickými centry, zemědělskými kulturami a zdroji pitné vody.

Ještě roku 1950 narazila rybářská flotila u japonského pobřeží na hladinu pokrytou něčím bílým – zpočátku se námořníci domnívali, že je to sníh, ale později se ukázalo, že jde o radioaktivní prach, který u nich vyvolal závažné zdravotní problémy.

Radioaktivita se projevovala u zasažených i mnoho roků poté, co již válka skončila. Do širšího povědomí vstoupil příběh dívky jménem Sadako Sadakiová. Když bomba na Hirošimu dopadla, byly jí dva roky, ale vyrůstala bez jakýchkoliv problémů – až do věku 11 let.

Devět let po explozi Sadako onemocněla leukémií, která byla způsobena ozářením z výbuchu atomové bomby. Dívka na nemoc zemřela, ale její příběh obletěl celý svět. Věřila totiž, že když složí tisíc papírových jeřábů, uzdraví se.

Na její počest vznikla v Hirošimě socha –⁠ Sadako na ní drží v rukou zlatého jeřába –⁠ a každý rok je k jejímu památníku poslán nespočet papírových jeřábů.