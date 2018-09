Před 35 lety byl svět krůček od jaderné zkázy, odvrátil ji jediný muž

Uvědomil si totiž, že není pravděpodobné, aby Spojené státy zaútočily na SSSR pouhými pěti střelami, a zároveň si byl vědom předchozích problémů se sovětským systémem včasného varování. Později se ukázalo, že funkce družic byla mimo jiné nepříznivě ovlivněna nezvykle silným slunečním zářením.

V rozhovoru pro BBC v roce 2013 Petrov, který vloni zemřel, uvedl, že si ale v tu chvíli nebyl zcela jistý, zda tomu tak opravdu bylo. V případě, že by se zmýlil, území Sovětského svazu by do několika minut zasáhl první jaderný výbuch. Pokud by však Petrov nahlásil, že se o útok jedná, s velkou pravděpodobností by Sovětský svaz zaútočil na USA, což by přirozeně vedlo k odvetnému úderu Američanů.