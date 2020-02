Do Ománu v dramatické době íránské krize, záplav a úmrtí sultána. Nadchne obří kaňon i pouštní bobování

Koupání u jeskyně

Z Wahibské pouště vedla naše cesta do Vádí Baní Chálid. Toto údolí je spíše než na túry vhodné ke koupání. V palmových oázách jsou jezírka, kde se dá zaplavat. Ve vádí platí ovšem poměrně přísná pravidla oblékání – muži by měli mít k plavkám minimálně tričko, to samé ženy, jež by měly mít zároveň zahalené nohy po kolena. Ne každý to ale dodržoval. Pro odvážnější povahy se poblíž nachází jeskyně Mukal, kam můžete vyrazit s čelovkou.

Závěr naší ománské výpravy patřil městům. Nejprve jsme zamířili do Suru, který nás nijak nenadchnul, a tak jsme se jen na hodinu dvě prošli po promenádě. Nad městem se začala pomalu stahovat mračna – to jsme ale ještě netušili, co nás čeká nadcházející den po přesunu do města Suhár.

Smrt Kábuse a zaplavená Dubaj

Nejprve ráno v televizi oznámili, že zemřel ve věku 79 let sultán Kábus bin Saíd, který patřil mezi nejdéle vládnoucí panovníky světa. Mluvilo se sice o tom, že se léčí v zahraničí, nicméně nás zpráva zaskočila i vzhledem ke skutečnosti, že neměl manželku, potomky ani sourozence. Vyvstala proto obava, aby nezačal nějaký převrat, a to i proto, že zrovna v té době začal v hotelu vypadávat televizní signál.