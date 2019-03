Libanon je země uprchlíků, která vstala z popela. Cesta do údolí maronitů, na chrámy v Biká a jih věrný Íránu

Výhodou cestování po Libanonu je to, že patří mezi nejmenší státy světa (10 452 kilometrů čtverečních) – je dokonce menší než Středočeský kraj.

Libanon zatím není klasická „dovolenková“ destinace, o to je však zajímavější. Navíc i v únoru tam teploty sahají k příjemným 20 stupňům.

Zpáteční letenka do Bejrútu se dá v akci sehnat kolem tří tisíc a jídlo je v Libanonu levné, takže cesta vyšla relativně levně. Vízum lze vyřídit zadarmo až po příletu, stačí vyplnit klasický formulář s osobními údaji a adresou v Libanonu. Už na letišti v Praze nás ovšem upozornili, že nesmíme mít v pasu razítka z Izraele, Libanon má totiž po dvou válkách a řadě menších konfliktů stále uzavřenou jižní hranici s židovským státem.

Jižní hranici Libanonu s Izraelem od roku 1978 až dosud hlídají mírové jednotky OSN (UNIFIL) . Vznikly za účelem obnovení míru a bezpečnosti po izraelské invazi do Libanonu a jedním z jejich úkolů je pomoct libanonské vládě obnovit její efektivní správu nad jihem země. Mandát mise každoročně obnovuje Rada bezpečnosti OSN.

Druhá libanonská válka byl ozbrojený konflikt mezi Izraelem a ozbrojeným křídlem libanonské politické strany Hizballáh. Konflikt vypukl 12. července 2006 poté, co se Hizballáh postavil na palestinskou stranu po únosu izraelského tankisty Gilada Šalita v pohraničí Pásma Gazy, 14. srpna bylo vyhlášeno příměří. Zemřely stovky lidí a došlo k rozsáhlému poškození infrastruktury země, jen za prvních čtrnáct dní škody dosáhly okolo 22 miliard amerických dolarů.

V zemi se platí libanonskou librou, kterou české směnárny nenabízejí, ale třeba v bejrútské rušné čtvrti Hamra není problém směnit. Na každém rohu jsou také bankomaty, dolary berou spíše jen lepší restaurace, místní měnu je dobré pro jistotu mít – hlavně na výlety mimo metropoli. Tisíc liber je zhruba 15 českých korun. V Libanonu sice není povinné zahalování jako třeba v Íránu, na severu a jihu země je však dobré mít s sebou šátek, naprostá většina žen ho nosí.

Vzhledem k tomu, že české ministerstvo zahraničí (MZV) individuální turistiku po Libanonu nedoporučuje, pro jistotu jsme se zaregistrovali do databáze DROZD. Největší obavy v nás ale vyvolávala doprava. V Libanonu funguje klasický arabský provoz: pruhy se nedodržují, červená často neplatí, lidé přecházejí, kde se jim chce, a často se objeví auto v protisměru. Ve městech bývají zácpy, takže na řízení to chce odvahu. Překvapivě jsme při cestování nenabourali, paradoxně se nám to podařilo až den před odletem v garáži.