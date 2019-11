Zemětřesení posunulo albánský Drač o deset centimetrů

Otřesy o síle 6,5 stupně Richterovy stupnice, které Albánii zasáhly v úterý, byly nejsilnější za desítky let, v oblasti Drače dokonce od roku 1926. Podle seizmologa Llambra Duniho není posun měst při takto mohutných otřesech ničím výjimečným.

Duni zároveň varoval obyvatele nejhůře postižených oblastí před návratem do poškozených domů: „Bylo to velmi silné zemětřesení. Je nanejvýš důležité, aby se lidé za žádných okolností nepokoušeli vstoupit do poškozených budov. Musí být nejdříve zkontrolovány.“