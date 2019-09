Po volebním triumfu přicházejí náročná jednání o koalici. Bude to těžší než minule, tuší Kurz

Vzhledem k negativnímu hospodářskému vývoji v Německu, hrozícímu brexitu a globálním obchodním konfliktům je třeba zajistit solidní hospodářský růst, a tím zabránit nárůstu nezaměstnanosti, zdůraznil třiatřicetiletý Kurz.

Lídr ÖVP prohlásil, že při hledání vládního partnera bude vést „řádné rozhovory se všemi stranami“.

Zatímco po volbách v roce 2017 byla koaliční vláda lidovců s protiimigračními svobodnými (FPÖ) dojednána během dvou měsíců, tentokrát by to podle Kurze mohlo trvat déle. „Obávám se, že tentokrát by to mohlo být o něco náročnější,“ poznamenal.