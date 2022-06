Donbasem otřásají pouliční boje. Civilisté přinášejí svědectví z filtračních táborů

přehrát video Události: Rusové vytlačují obránce ze Severodoněcku Zdroj: ČT24

Ruské okupační síly s podporou dělostřelectva zaútočily na centrum Severodoněcka na východě Ukrajiny a vytlačily z něj ukrajinské obranné jednotky. Podle agentury Unian to v pondělí oznámil ukrajinský generální štáb ve své pravidelné ranní zprávě z frontové linie. Boje ve městě podle něj pokračují. „Nepřítel za podpory dělostřelectva podnikl útočné operace ve městě Severodoněck, částečně uspěl, vytlačil naše jednotky z centra města, boje pokračují,“ píše velení ukrajinských ozbrojených sil na svém facebookovém profilu. „Dělostřelecky ostřeloval pozice obranných sil v oblastech Lysyčansku, Severodoněcku, Toškivky,“ dodává štáb. Šéf Luhanské oblasti v pondělí odpoledne ohlásil, že všechny mosty vedoucí do Severodoněcku jsou zničené. Dodal, že je v současnosti nemožné do města dovézt zásoby nebo z něj evakuovat civilisty. Zároveň však podle guvernéra není Severodoněck zcela blokovaný a stále do něj existuje přístup. Ukrajinci podle něj stále ovládají některé části. Ukrajina má podle dřívějších prohlášení Serhije Hajdaje stále pod kontrolou průmyslovou oblast a chemickou továrnu, kde se podle něj před těžkým ruským ostřelováním skrývá asi pět set civilistů včetně čtyřiceti dětí.

Ruským invazním silám se podařilo vstoupit do města koncem května a od té doby se ve městě odehrávají prudké boje. „Klíčový taktický cíl okupantů se nezměnil. Tlačí na Severodoněck, probíhají tam velmi urputné boje, doslova o každý metr,“ uvedl v neděli v nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že se ruská armáda snaží v Donbasu rozmístit rezervy. „Ale jaké rezervy mohou mít nyní? Zdá se, že se pokusí vrhnout do boje špatně vycvičené brance a ty, kteří byli shromážděni tajnou mobilizací,“ řekl Zelenskyj a požádal Západ o další zbraně. Moskva vývoj v Severodoněcku nekomentovala. Podle agentury Interfax ale ruské letectvo podniklo raketový úder poblíž železniční stanice Udačne v Doněcké oblasti a zničilo velké množství zbraní ukrajinské armády, včetně těch, které Kyjevu poskytly Spojené státy a evropské země. „Kromě toho bylo zničeno dočasné místo nasazení zahraničních žoldnéřů u Fedorovky v Luhanské lidové republice,“ tvrdí mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov s odkazem na název samozvaného proruského separatistického útvaru v dočasně okupované Luhanské oblasti a ukrajinskou obec Fedorivka. Důležitým faktorem bojů bude překračování řek, uvedli Britové Britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky uvedlo, že v nadcházejících měsících budou pravděpodobně patřit k rozhodujícím faktorům pro vývoj války vojenské operace při překračování řek, konkrétně zmiňuje tok Severní Doněc. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tMxM9CXCRe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2022 „Aby Rusko v současné operační fázi své ofenzivy na Donbasu dosáhlo úspěchu, bude muset dokončit ambiciózní obchvatné akce, anebo provést útočné přechody přes řeku (Severní Doněc),“ píše britský resort obrany ve své pravidelné analýze vývoje ruské invaze na Ukrajině. „Ukrajinským silám se často daří bořit mosty ještě předtím, než se stáhnou, zatímco Rusko má problémy se zavedením komplexní koordinace nutné k úspěšnému provedení rozsáhlých přechodů řek pod palbou,“ konstatuje Londýn. V Charkovské oblasti na severovýchodě se mezitím podle Kyjeva ruské okupační síly zaměřují na poziční obranu a snaží se zabránit dalšímu postupu ukrajinské armády ke společným hranicím. Zároveň provedly útočné operace ve směru na obce Ternova a Izbycke a měly částečný úspěch, sdělil ukrajinský generální štáb.

Organizace Amnesty International upozornila na použití zakázaných zbraní Podle výzkumu Amnesty International (AI) zabilo Rusko stovky civilistů v severovýchodním ukrajinském městě Charkov za použití nerozlišujícího ostřelování a zakázané kazetové munice, informuje BBC. Podle AI existují důkazy i o opakovaném použití takzvané rozptýlené munice, tedy raket, které vystřelují menší miny, jež vybuchují později v časových intervalech, uvádí organizace ve zprávě. BBC navštívila pět samostatných míst dopadu v obytných čtvrtích Charkova a zaznamenala důkazy o charakteristickém symetrickém rozsypání, které je spojeno s kazetovou municí. Tři odborníci na zbraně pak shodně uvedli, že snímky odpovídají použití zakázaných zbraní. Svlékání a bití ve filtračních táborech Řada Ukrajinců ve zničených městech stála či stojí před rozhodnutím, zda se nadále skrývat před okupanty, či prchnout do země, která Ukrajinu napadla. Před vstupem do Ruska musí projít takzvanými filtračními tábory, kde jsou vyslýcháni, vyfotografováni, jsou jim odebrány otisky prstů a kontrolován obsah telefonů, uvedl The Guardian. „Mužům je nařízeno, aby se svlékli do spodního prádla, a jejich těla jsou prohledávána kvůli tetování, které by mohlo odhalit napojení na ukrajinské nacionalistické skupiny. Všichni jsou dotazováni, zda oni nebo někdo z jejich známých sloužil v ukrajinské armádě,“ přiblížil britský list na základě svědectví Ukrajinců, kteří prošli tábory a následně se jim podařilo uprchnout do Gruzie.

Ukrajinci, kteří filtrací „projdou“, dostanou papír s datem, razítkem a podpisem důstojníka. V opačném případě jsou dále zadržování k dalšímu vyšetřování. Devětapadesátiletá Olena listu popsala, že zatímco ona sama byla vyslýchána, u vedlejšího stolu strážní tábora surově zbili ukrajinského muže obušky a poté jej v teplotách pod bodem mrazu vyhodili ven. Sama byla nucena se svléknout, aby prokázala, že nemá modřiny na ramenou. To by podle ruského vojáka mohlo znamenat, že je ukrajinským ostřelovačem. Filtrační tábory jsou zřízeny zejména na území okupované Doněcké oblasti. Často se do nich nevědomky dostali bývalí obyvatelé Mariupolu. Když nastupovali do evakuačních autobusů, bylo jim řečeno, že budou odvezeni do měst ovládaných Ukrajinou. Ukrajinská policie navíc eviduje od začátku ruské agrese přes dvanáct tisíc zabitých civilistů. Totožnost asi desetiny z nich je dosud neznámá, informuje agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na policejního šéfa Ihora Klymenka. Podle šéfa policie tvoří asi pětasedmdesát procent mrtvých muži, přibližně dvě procenta děti a zbytek ženy. „Jsou to civilisté, lidé, kteří nemají nic společného s armádou nebo s policejními strukturami,“ popsal Klymenko. Nejvíce obětí podle něj zemřelo kvůli explozím. Pokud Rusko dobyde Donbas, může postupovat dál Pokud Rusko v bitvě o Donbas uspěje, bude to pro Ukrajinu znamenat nejen ztrátu území, ale možná také ztrátu velké části nejschopnějších vojenských sil, což Moskvě otevře cestu k tomu, aby zabrala další regiony a diktovala Kyjevu své podmínky, spekuluje agentura AP. Po neúspěšných útocích na Kyjev a druhé největší město Charkov se Rusko zaměřilo na průmyslový východ země, kde postupuje opatrněji a spoléhá se na bombardování z delší vzdálenosti, aby oslabilo ukrajinskou obranu. Lépe vybavené okupační jednotky dosáhly úspěchů v Luhanské i Doněcké oblasti. V době, kdy se válka pro Rusko vyvíjela špatně, mnozí mysleli, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl po určitých úspěších v Donbasu vyhlásit vítězství a ukončit konflikt. Kreml však dal jasně najevo, že od Kyjeva očekává uznání všech zisků, kterých Rusko od začátku invaze dosáhlo, což Ukrajina vyloučila.