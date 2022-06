„Lepší dostat kulku než čekat, až mě upálí fosfor.“ Štáb ČT natáčel s dobrovolníky přímo během ruského útoku

Cesta do předních pozic ukazuje podobu války, o které Daniel mluví. Nad hlavou bzučí průzkumné drony, v okolí dopadají granáty. Klíčové je se co nejlépe zakopat a spoléhat na podporu vlastních dronů a artilerie. Ruské síly do ukrajinských pozic buší nepřímou palbou. Používají i tanky, vrtulníky a mezinárodními konvencemi zakázanou fosforovou munici.

V jedné zdevastované vesnici bez známky civilního života má základnu pluk Karpatská Sič, dobrovolnická jednotka vzešlá z jednoho z ukrajinských krajně pravicových uskupení. Po boku Ukrajinců tu bojuje řada cizinců z Británie, Latinské Ameriky a také z Česka. Jedním z nich je Matěj. Má za sebou třináct let v české armádě, bez bojové zkušenosti v zahraničí. „Každý den tady čelíme nějaké menší nebo větší ruské ofenzivě a osobně říkám, že nevím, jak dlouho to budeme ještě schopni vydržet,“ říká český dobrovolník.

Během více než dvou měsíců na frontě jižně u Izjumu má jednotka podle oficiálních údajů šestnáct mrtvých a padesát zraněných. Velení tvrdí, že Češi mezi oběťmi nejsou a že nováčky bez výcviku do boje neposílá. „Poté, co absolvují výcvikový kurz, míří na bojové pozice, zpočátku do druhé linie. Pokud to zvládnou, dostanou se i dál,“ říká zástupkyně velitele dobrovolnického pluku Karpatská Sič Kalina.

Během odjezdu štábu ČT z frontové linie se kouří z domů po čerstvé salvě. Cizincům, kteří odjíždějí, nikdo nic nerozmlouvá. Ukrajinci i dobrovolníci ze zahraničí, kteří zůstávají, se však připravují na další nápor nepřítele.