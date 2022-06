Západ je v postupu proti Rusku jednotný, politické změny by ale mohly tuto soudržnost oslabit

„V lednu bylo zřejmé, že premiér měl tou dobou rezignovat,“ řekl konzervativní poslanec Andrew Bridgen. „Ale nemyslím si, že během vrcholu ukrajinské války, invaze Putinova Ruska, by byla vhodná doba na výběr nového vedení,“ dodává.

Johnsona ale teď notně zaměstnává i dění mimo zemi a patří k nejhlasitějším kritikům ruské invaze. Kyjev v časech války navštívil v dubnu jako první klíčový západní lídr a souhlasil se zasláním raketometů středního doletu. Právě válka mohla být podle některých kolegů tím, co mu zachránilo funkci.

Deník Times ale nazval i tak premiéra „poraněným vítězem“. Podíl kritických hlasů byl totiž větší než v případě Johnsonovy předchůdkyně Theresy Mayové před čtyřmi lety. Sám premiér má výsledek za přesvědčivý. „Možnost předčasných voleb teď rozhodně neřeším. To, co řeším, je služba lidem v této zemi,“ řekl Johnson.

Biden za Ukrajinou stojí, Trump by ale nemusel

Důležitým testem prošel i francouzský lídr. I on vyšel z klíčového hlasování vítězně, ale oslaben. Po prezidentských volbách se navíc blíží ty parlamentní a většinu pro svou koalici nemá Emmanuel Macron jistou. Hrozba eroze moci pro další viditelný hlas v době invaze. Macron se ji na poslední chvíli snažil Kremlu rozmluvit, a chce být i dál prostředníkem jednání.

„Nesmíme Rusko ponížit, abychom v den, kdy boje ustanou, mohli najít diplomatickou cestu ven,“ prohlásil Macron. Tento a podobné výrok má ale Ukrajina a některé východní státy za příliš opatrné. „Výzvy k neponížení Ruska mohou ponížit pouze Francii a všechny další země, které by to požadovaly. Protože je to Rusko, které samo sebe ponižuje,“ řekl na Macronovu adresu ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Priority Západu výrazně formuje i politika Bílého domu a prezident Biden stojí za Ukrajinou slovy i dodávkami zbraní. Jednotu NATO a jednoznačnou podporu Kyjevu má za pevnou. V případě jeho předchůdce a možného opětovného volebního soupeře Donalda Trumpa to ale tak jisté není.