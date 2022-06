Macron svůj výrok o ponižování Ruska špatně načasoval, shodli se Decroix a Zaorálek

S tím Zaorálek souhlasil. „V této chvíli použít výraz, že nemáme ponižovat Rusko, zní opravdu podivně. Když tady máme agresora, který zabíjí a chová se způsobem, který jsme si nedokázali představit, tak to působí nepatřičně,“ uvedl exministr.

Podle poslankyně Decroix neodhadl Macron pro výrok správný čas. „Rozumím, že ze strany ukrajinských představitelů to bylo vnímáno v daném okamžiku velmi negativně. Na straně druhé rozumím, že po válce bude potřeba nadále jednat, bude potřeba skončit konflikt,“ popsala Decroix.

„Je to pořád znovu se opakující připomínka toho, že v roce 1919 došlo k ponížení Německa a důsledek byla druhá světová válka,“ řekl Zaorálek. Francouzský prezident je podle něj konzistentní. Už před několika lety mluvil o tom, že Rusko nemá být vháněno do náruče Číny, ale Evropa k němu má přistupovat jako k partnerovi, upozornil exministr.

Někteří západní politici uvedli, že k ukončení konfliktu by mohla Ukrajina přispět tím, že by podstoupila část svého území Rusku. Decroix ale upozornila, že žádnému jinému státu nepřísluší rozhodovat o tom, co se stane s ukrajinským územím. „Na druhé straně, pokud se bude hledat nějaká forma diplomatického řešení, tak u ní nebude moci být jen Ukrajina a Rusko,“ doplnil Zaorálek.

Decroix uvedla, že Rusko neprojevuje snahu o vedení mírových rozhovorů a zatím ani nepředložilo jasné požadavky. „Nyní se Rusko snaží zvýšit svou vyjednávací pozici válečným konfliktem. Teprve poté možná upřesní, o co by se jednalo,“ řekla s tím, že to není nikým chtěná ani vítaná pozice.

„Dnes nejsme ve stavu, kdy dokážeme říct, jakým způsobem vést vyjednávání, protože zatím vyjednáváme sami,“ poznamenala Decroix.

Zaorálek: Západ se rozdělil na dva tábory

Dle Zaorálka se západní státy nyní dělí na ty, které prosazují spravedlnost a ty, které prosazují dosažení míru. Mezi ně patří právě i Macronova Francie. „Je třeba udržet jednotu Západu. V této situaci si nemůžeme dovolit mít dvě strany. Musíme mít jednotný postup,“ řekl Zaorálek.