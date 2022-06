Sto dní války mělo závažný dopad na ekonomiku Česka. A přijde další zdražování, varují obchodníci

Také obchodní řetězce a e-shopy si všímají, že se lidé na možný nedostatek plynu připravují. „Vidíme, jak se obavy zákazníků z nedostatku plynu a rychle rostoucích cen energií promítají do jejich nákupního chování. Typickým příkladem je enormní zájem o elektrické vařiče,“ říká tisková mluvčí obchodu Mall.cz Pavla Hobíková.

Na rychlé zdražování reagovala vláda tím, že schválila příspěvek pět tisíc korun na každé dítě do 18 let. Dostanou je rodiny, které loni vydělaly do milionu korun hrubého. U pohonných hmot pak od prvního června do konce září vláda snížila o korunu a padesát haléřů spotřební daň.