Stalin byl racionálnější než Putin, míní spisovatel Šenderovič. Rusko podle něj čekají desetiletí pokání

„Stalin byl, řekl bych, racionálnější. Nebyl méně krutý, ale byl racionálnější,“ odmítl Šenderovič v Událostech, komentářích srovnání současného šéfa Kremlu se sovětským diktátorem.

„V případě Putina máme co dělat s psychickou transformací. Ti, kteří si ho pamatují dříve, si pamatují, že byl cynik, pamatují si ho jako chladného, vypočítavého, ale především racionálního. V posledních letech jej však absolutní moc přivedla do stavu absolutní ztráty soudnosti. Nyní vidíme, že máme co do činění s člověkem, který má jakési mesiášské sklony a bohužel se nezastaví asi před ničím,“ dodal.

Rusové jako národ podle něj budou těžce platit za to, co se nyní děje, stejně jako Němci po éře nacismu, neboť dějiny ukládají kolektivní daň. Po Putinovi čekají Rusko velmi těžká desetiletí, míní spisovatel.

„Desetiletí, která nebudou možná bez pokání. Nic zásadně jiného není možné, protože jít vpřed není možné bez pokání, bez toho, abychom si uvědomili, co se stalo. Německu to trvalo několik desetiletí. Hitlerova zkušenost trvala jedno desetiletí, ale Putinova trvá mnohonásobně déle už v tuto chvíli, takže nás čeká velice mučivá, těžká cesta. Nejdůležitější je, aby tato cesta začala, protože bohužel ještě nezačala, a dokonce bych řekl, že jsme ještě nedosáhli dna,“ uzavřel Šenderovič.

Celý rozhovor a reportáž o filmu Vidět Salisbury ve videu v úvodu článku.